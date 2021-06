Sociální demokracie představí plán na omezení agenturního zaměstnávání

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Téma agenturní zaměstnávání, které chce strana regulovat, nevytahují sociální demokraté jako předvolební téma poprvé. Zkoušeli to již před loňskými krajskými a senátními volbami, které pro stranu skončily debaklem.

„V blízkosti velkých logistických center a velkých fabrik jsou lidé velmi často těmito lidmi do jisté míry terorizováni. My na ministerstvu vnitra pravidelně řešíme problémy, které jsou spojeny s agenturními zaměstnanci,“ řekl už loni v srpnu ministr vnitra Hamáček na adresu zaměstnanců, které najímají agentury a jsou to často zahraniční pracovníci.

Narážel tím na z jeho strany bezpečnostní problém s příchodem zahraničních pracovníků do země.

Stranou pozornosti ČSSD zůstalo, že agenturám najímajícím cizince přicházejícím do Česka za prací musí tito lidé dělající často práci, o kterou nezaměstnaní Češi nemají zájem, odvádět významnou část svého výdělku a pracují za dumpingovou odměnu.