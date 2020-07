Poslanci budou schvalovat bonus pro lidi pracující na dohodu i paušální daň

Kompenzační bonus ve výši 350 korun denně kvůli opatřením proti šíření koronaviru mají dostávat lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří platí sociální odvody.



Již dříve parlament schválil tzv. Pětadvacítku čili kompenzační bonus pětistovku denně pro OSVČ, což v první fázi pro drobné podnikatele, které postihlo vládní uzavření ekonomiky, znamenalo 25 tisíc korun na ruku za období do konce dubna. Později politici prodloužili vyplácení bonusu, a to až do 8. června a poslanci a senátoři schválili bonus i pro společníky malých společností s ručením omezeným.

Kompenzace pro lidi pracující na DPP nebo DPČ bude rovněž za období od 12. března do 8. června. Lidé, jichž se to bude týkat, by tak mohli získat celkem 31 150 korun. Pracující na dohodu, kteří budou chtít kompenzace za omezení v době epidemie koronaviru, budou ale na rozdíl od živnostníků či malých firem k žádosti muset přiložit doklad od zaměstnavatele.

Opatření bude stát zhruba 1,7 až 2 miliardy korun ze sdílených daní, z toho obce přijdou zhruba o půl miliardy. Ministryně proto navrhne vrátit obcím 50 korun na jednoho obyvatele.



Zákon by podle návrh vlády měli poslanci schválit během jediného čtení, tedy již v pátek, a vzhledem k podpoře opozice tomuto opatření je to velmi pravděpodobné.

Poslanci začnou schvalovat také paušální daň

Sněmovna také v pátek začne schvalovat návrh vlády na zavedení paušální daně pro živnostníky s ročním příjmem do 800 tisíc korun.

Paušální daň znamená, že by živnostník nemusel - pokud by se tak sám rozhodl - platit extra zdravotní a sociální odvody a daně, ale jen jednu jedinou částku, která by zahrnovala vše. „Znamená to jedinou platbu místo tří a tím významně méně papírování,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Paušální daň má být být podle návrhu vlády v příštím roce 5740 korun měsíčně. Pokud by se ale živnostník pro paušální daň rozhodl, nemohl by už uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti nebo sleva na manželku. Podle odhadu Schillerové o paušální daň bude žádat přibližně 120 tisíc lidí.