Město vdov odmítá očkování. Pro obyvatele Chebu je už covid tabu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Pavel, 51 let. Gerhard, 60 let. Jana, 47 let, Jan, 40 let. Nekonečná řada nových náhrobků na městském hřbitově v Chebu má cosi společného. Na každém je velmi podobné datum úmrtí. Leden až březen 2021. Všichni ve městě si ty tři měsíce pamatují. Dnes, rok a půl po konci nejhorší covidové vlny město zapomnělo. Až na výjimky. Pamatují si to jen ti, kterým nemoc vzala členy rodiny.