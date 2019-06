Dvakrát do jednoho místa neudeří. Devět největších mýtů o bouřkách

Čárové blesky.

Mýtus 1. Pomůže sednout si na batoh nebo karimatku

Jedním z rozšířených ale zcela nefunkčních „fíglů“, jak se ochránit před úderem blesku, je odizolovat své tělo od země. Laická rada říká, že si stačí sednout na batoh nebo karimatku, případně mít na botách vysokou gumovou podrážku a o své zdraví se člověk zastižený bouří nemusí bát.

„Při představě, že blesk musí překonat několik kilometrů izolantu vzduchu, domněnka že ho zastaví několik milimetrů gumy, je naivní,“ říká lovec bouří Jan Drahokoupil z Amatérské meteorologické společnosti.

I když je logika takové ochrany v podstatě správná, neboť guma je skutečně dobrý izolant, rada nebezpečně podceňuje sílu bleskového výboje, která je průměrně 250 kilowatthodin. Je to podobné množství energie, které by udrželo šetrnější lednici s mrazákem v provozu zhruba rok a půl. Ani vysoké turistické boty takovému náporu neodolají a sílu blesku nezmenší.

Mýtus 2. Je bezpečnější zůstat ve skupině

Není. Důvod je jednoduchý. Ve skupině je větší pravděpodobnost, že se do lidí blesk trefí. Síla blesku navíc nevyprchá okamžitě po kontaktu se zemí. Silný výboj se dokáže po zemi šířit i do vzdálenosti třiceti metrů. Je proto taktičtější raději se ve volném prostoru rozptýlit. Pokud by došlo k tragédii a do jednoho z lidí by blesk skutečně udeřil, další členové skupiny by byli od výboje uchráněni a mohli mu během chvíle přivolat záchranáře a také poskytnout první pomoc.



Mýtus 3. Blesk přitahuje rychlost

V bouřce by rozhodně neměl nikdo utíkat. Rychlý pohyb ale zájem blesků nepřitahuje. Ve skutečnosti je problém, že při běhu má člověk mnohem delší kroky. Právě vzdálenost nohou se pro něj může nakonec stát tragickou. Pokud blesk udeří někde v jeho blízkosti, pravděpodobnost, že běžce výboj zasáhne, je mnohem větší.