Déšť a bouřky se ženou jihem Čech a Vysočinou, míří na východ

Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) vydal varování pro většinu území. Nejsilnější bouřky očekává ve večerních hodinách na jihu Čech, na Vysočině a na Moravě. Na naše území by měly dorazit z Německa.

„Očekáváme kroupy až o velikosti dvou centimetrů, srážkové úhrny zatím odhadujeme kolem třiceti milimetrů,“ sdělil meteorolog ČHMÚ Josef Hanzlík. Žádné výraznější nárazy větru zatím meteorologové nezaznamenali. V průběhu odpoledne však očekávají, že by vítr mohl lámat větve a vyvracet stromy. Může docházet také k výpadkům elektřiny.



ČHMÚ varuje před přívalovým deštěm, který by mohl zatopit podchody a sklepy, či rozvodnit malé toky. Nebezpečí by mohly představovat i blesky. Pozor by si měli dát i řidiči a povětrnostním podmínkám přizpůsobit rychlost.

Zároveň platí pro celou ČR varování proti nebezpečí vzniku požárů v důsledku sucha a proti vysokým teplotám.