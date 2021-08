Hodiny strachu. Svědectví Čechů: co se dělo před příchodem bojovníků Tálibánu

„Všichni do jednoho se tu Tálibánu bojí. Nikdo neví, co bude. Holič má strach, že má na stěnách moderní plakáty dívek, lidé škrabou z aut samolepky legendárního velitele Ahmada Šáha Masúda, bojovníka proti Tálibánu, plakáty strhávají i trhovci, další lidé loupou billboardy, jiní pálí doma všechno, co by mohlo jen trochu naznačovat, že se někdy se spojeneckými vojsky zapletli. V neděli byly ulice úplně ucpané tisícovkami automobilů, všichni se snažili dostat na letiště, protože to byla jediná cesta ze země. Hraniční přechody už Tálibán do jednoho kontroluje a teď už pro lidi není úniku. S tím stoupá i napětí, že se něco stane,“ popisuje Čech, který zůstává v afghánském Kábulu, jak vypadaly poslední hodiny, než do Kábulu dorazili islamisté z Tálibánu.

Ti lidé jsou nyní schopni, aby zachránili svůj krk, vzít samopal a jít bez výčitek zastřelit vás, aby ukázali Tálibánu svou loajalitu.