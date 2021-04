Ze zimního stadionu je očkovací centrum, v provozu bude 12 hodin denně

Na 600 zájemců využilo hned první den nové velkokapacitní očkovací centrum ve Zlíně. Místo do Baťovy nemocnice nově míří lidé do hokejové haly na Březnické ulici. PSG aréna je připravená podávat až 1 200 dávek vakcíny denně, a to nejméně do konce července.