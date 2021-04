Zlínský kraj zrychluje očkování, týdně očekává 15 tisíc dávek vakcíny

V Kroměříži a Vsetíně otevřeli velkokapacitní očkovací centra na výstavišti a ve sportovní hale. PSG aréna ve Zlíně přijde na řadu během dubna a několik dalších míst zůstává v záloze. Ve Zlínském kraji dosud zdravotníci aplikovali zájemcům zhruba 90 tisíc dávek vakcíny. Do dvou týdnů by měli dostat očkovací látku všichni přihlášení nad 70 let.