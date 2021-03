Pacientů ve vážném stavu neubývá, varují nemocnice ve Zlínském kraji

I proto hejtmanství varuje před rozvolňováním opatření.

„Přestože jsme na tom jako kraj velmi dobře a podle indexu PES jsme na třetím stupni, realita tomu neodpovídá. Situace v nemocnicích je hraniční. Než budeme mít lůžka intenzivní péče s dostatečnou volnou kapacitou, čas na rozvolnění opravdu ještě nenastal,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Na lůžkách intenzivní péče ve čtyřech krajských nemocnicích bylo v závěru minulého týdne 55 koronavirových pacientů, minulý pátek jich bylo o čtyři méně. Celkově je ve špitálech v regionu 295 lidí s covidem-19, před týdnem jich bylo 288.

„Zatímco na standardním lůžku stráví covidoví pacienti týden až dva, na jednotce intenzivní péče ve vážném stavu jsou čtyři týdny i více. S kapacitami těchto lůžek jsme těsně pod stropem, nejsou neomezené a personál máme jen jeden. Abychom to ustáli, potřebujeme ještě opatření udržet,“ řekl krajský koordinátor intenzivní péče a primář anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zlínské nemocnice Tomáš Gabrhelík.

Ve vážném stavu stále často končí lidé seniorského věku. Ty se kraj snaží stále přednostně očkovat v očkovacích místech i u praktických lékařů. Minimálně jednu dávku už ve věkové kategorii nad 70 let dostalo přes 34 500 seniorů, kompletní očkování má za sebou více než 5 500 lidí. Zhruba 17 tisíc vakcín podali praktičtí lékaři.

Množství seniorů ale stále na očkování čeká. Vakcíny totiž není tolik, kolik by bylo potřeba.

„V ordinacích máme zaregistrovaných k očkování přes 20 tisíc zájemců seniorského věku. V očkovacích místech je jich asi pět tisíc,“ konstatoval lékař a zlínský předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. „To je velký nepoměr a ukazuje to na velký zájem o vakcinaci u praktiků. Vzhledem k tomu, kolik přichází vakcíny, budeme tento počet očkovat čtyři pět týdnů. Bohužel,“ dodal.

Lékaři zatím nezaznamenali u žádných pacientů vážnější vedlejší účinky po očkování. Na praktiky se obracejí také chroničtí pacienti mladší 70 let, kteří se k očkování mohou hlásit od středy. Chtějí od nich kódy pro přednostní očkování, lékaři je však nemají. Pacienti obdrží kódy pouze u specialistů.

V kraji je připraveno 10 očkovacích center

V tomto týdnu by mělo do kraje přijít přes osm tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, která míří do očkovacích míst. Těch je v kraji zatím deset a na vakcínu tam čeká 10 tisíc lidí.

Další očkovací místa by kraj mohl otevřít po Velikonocích. Záleží ale na tom, jestli pro jejich otevření vůbec bude dostatek vakcíny. Zdravotníci nyní očkují zhruba 2 500 lidí denně, v dubnu by to měly být asi 3 000, kapacita ale bude připravena na 6 000 dávek denně.

Laboratoře v regionu tento týden potvrdily první případ jihoafrické mutace covidu-19, která je podle odborníků nakažlivější. „Jedná se o člověka z Uherského Hradiště, který by měl být v karanténě. Pracuje v jiném kraji a nakazil se při práci,“ uvedl hejtman Radim Holiš.