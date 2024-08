Na krajském úřadě ve Zlíně se opět střílelo. Ve dvanáctém patře se zabil muž

Zírejte, tohle taky umím! Fotbalový tank jménem Krmenčík je zpět

Udělal přesně to, co byste od něj absolutně nečekali. Naprat balon do sítě z malého vápna nebo se ve skrumáži protlačit ke gólové hlavičce, to by k němu pasovalo. Ale technicky dokonalá rána ze...