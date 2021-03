Zlínský kraj vyhlíží masovou vakcinaci, hledá zdravotníky i očkovací místa

Pár dní po zveřejnění výzvy má kraj jasno. Téměř všech třináct obcí s rozšířenou působností (ORP) našlo místo, kde by bylo možné očkovat desítky zájemců denně. Kraj se tak připravuje na masovější vakcinaci.

„Od dubna máme slíbeno několikanásobně více vakcíny než dosud. Musíme se na to připravit,“ uvedl hejtman Radim Holiš. „Chceme očkování urychlit a každý, kdo pomůže, přispěje k ochraně zdraví všech občanů našeho kraje.“

Očkovací místo má vzniknout v každém ze třinácti měst a přicházet do něj budou obyvatelé obcí spadajících do jejich správního obvodu. Náklady na pořízení místa i na materiál ponese kraj, očkovací týmy by měly být čtyřčlenné.

Dohromady budou mít tato místa každý den k dispozici 400 vakcín. Spolu s praktickými lékaři a očkovacími centry v nemocnicích by tak denně mělo vakcínu ve Zlínském kraji dostat deset tisíc lidí.

„Se starosty všech ORP v kraji se teď ladí vybavení očkovacích míst, personální obsazení, parkování a logistika pohybu osob,“ upřesnila Adéla Čuříková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Bude se očkovat na hokejovém stadionu?

V krajském Zlíně zvažují momentálně několik variant.

„Máme vytipovaných více míst. Bavíme se o zimním stadionu, sportovní hale, nebo kongresovém centru,“ naznačil primátor Jiří Korec.

„Teď rozjednáváme zimní stadion, řešíme IT techniku a příslušného pracovníka.“

Zřejmě nejdál jsou v přípravách Luhačovice. Očkovací místo otevřou v polovině března ve druhém patře zdravotního střediska. Město si zajistilo i vlastní zdravotníky.

„Máme představu, že by se mělo začít očkovat každý den osm a půl hodiny denně. A to i přes víkendy,“ prohlásil David Rumpík, ředitel kliniky reprodukční medicíny ve Zlíně, která zajistí zdravotníky.

„Pokud se podaří zajistit další personál, jsme připraveni očkovat třeba i dvanáct hodin denně. Optimálně chceme začít na sto pacientech za den, pokud se podaří mít provoz až do večera, byli bychom až na dvou stovkách naočkovaných denně.“

Vhodné místo mají připravené i další obce s rozšířenou působností. V Bystřici pod Hostýnem by k očkování byl vyčleněný kulturní dům. Podle starosty Zdeňka Pánka je vhodný i díky tomu, že je bezbariérový a má k dispozici parkoviště.

„Co se týče očkovacího týmu, mám nabídku od místních pediatrů, kteří by s tím mohli pomoci,“ poukázal Pánek.

Zlínský kraj poslal výzvu stovkám lékařů

Odborný personál do očkovacích míst shání i Zlínský kraj. Výzvu k zapojení poslal kraj 390 ambulantním specialistům a 243 stomatologům. Pomoci by mohli kardiologové, neurologové, diabetologové, oční lékaři nebo třeba internisté se svými odbornými sestrami. Desítky lékařů už na výzvu reagovaly.

„Určitě nějakou formu pomoci nabídnout chceme. Zatím ale nevíme, jestli bude potřeba zdravotnická, nebo spíše administrativní práce. Máme jako dobrovolníky i zdravotníky, kteří by se mohli zapojit v době, kdy nejsou v zaměstnání,“ naznačila ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně Michaela Stýblová.

„Jsme připraveni, ale zatím jsme nebyli vyzváni. Sice u nás v ordinacích neočkujeme, ale anestezii běžně aplikujeme. Nemáme s tím problém,“ podotkl předseda oblastní stomatologické komory Petr Drbal.