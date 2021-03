Ledová plocha poslouží zdravotníkům, místo bruslení se bude očkovat

Od dubna má být k dispozici několikanásobně více vakcín proti covidu než dosud, kraj proto posiluje kapacity.

„Máme to naplánované tak, že do haly přesuneme očkování z Baťovy nemocnice,“ naznačil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. „Chceme nemocnici ulevit a současně zajistit prostor, kde bude možné v případě potřeby očkovat několik tisíc osob denně,“ poznamenal.



Kraj chce mít sedm očkovacích míst. Některá už fungují v nemocnicích, ta nově vzniklá se postupně otevírají nebo se otevřou po Velikonocích, tedy v prvním dubnovém týdnu.



Dohromady by měla spolu s nemocnicemi a praktiky naočkovat od května až šest tisíc lidí denně. Tedy v případě, že do kraje skutečně dorazí avizované množství vakcíny.

„Plánujeme očkovací místa ve všech třinácti obcích s rozšířenou působností. Zatím dokončujeme přípravu sedmi. Dalších šest budeme mít v záloze. Jsme na vyšší počet připravení, ale závisí to na počtu dodaných vakcín,“ upřesnil hejtman Radim Holiš.

„Stále platí, že přednost v očkování mají mít starší osoby, které nejvíce zatěžují nemocnice. Mezi hospitalizovanými je téměř 50 procent osob nad 70 let,“ řekl.



Pro mladé hokejisty ze Zlína to znamená, že pokud by se před letními prázdninami uvolnila opatření, mohli by trénovat na ploše sousedního zimního stadionu.

„Zatím nevíme, jestli vnitřní sporty vůbec budou povolené. Ale kdyby ano, vyřešíme to,“ naznačil primátor Jiří Korec, který je zároveň prezidentem hokejového klubu. „Teď potřebujeme zajistit očkovací kapacity, protože očkování je jedinou možností pro návrat do normálního způsobu života,“ dodal.



V PSG aréně bude kvůli očkování potřeba upravit podlahovou plochu i bezbariérový vstup a připravit prostor tak, aby v něm vznikly samostatné boxy pro šest lékařů a další místa pro očkování a následné čekání po vakcinaci. Místo musí být připravené, aby denně na začátku zvládlo 1 200 zájemců, později 2 400.

V Brodě využijí kino Máj

Očkování budou dál zajišťovat také nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně, Kroměříži a ve Valašském Meziříčí jako dosud. S předstihem se v minulém týdnu nově otevřelo centrum v Luhačovicích a po Velikonocích bude k dispozici zmíněné centrum ve Zlíně a Uherském Brodě.

V lázeňském městě první den naočkovali 76 zájemců, podobný počet byl i v dalších dnech.

„Jsme ale nachystaní očkovat i 200 vakcín denně. Závisí to na tom, jestli nám v další zásilce kraj navýší množství dávek,“ upozornil David Rumpík, ředitel kliniky IVF Zlín, která je odborným garantem centra. „Personálně jsme připraveni. Pro centrum máme zajištěno šest sester a dvě administrativní pracovnice, lékařů se nás tu bude střídat několik,“ doplnil.



V Uherském Brodě se o zájemce postarají zaměstnanci zdravotního střediska České zbrojovky. Očkovat budou v kině Máj a kapacita je připravená pro 240 lidí denně.

„Měli jsme vytipovaná tři místa, nakonec jsme zvolili kino Máj. Nechtěli jsme jít do velkých hal nebo zimního stadionu, protože tato místa chceme mít k dispozici pro sportovce po případném uvolnění opatření,“ poukázal starosta města Ferdinand Kubáník.

„Kino je všem dobře přístupné, je u něj parkoviště, které v době očkování vyčleníme pouze pro tyto návštěvníky, je bezbariérové a splňuje i další požadavky hygieny,“ řekl.



Minulý týden dorazilo do kraje 500 dávek vakcíny AstraZeneca a 975 dávek Pfizer/BioNTech. V tomto týdnu kraj očekává 500 dávek AstraZenecy, 4 800 dávek Moderny a 8 190 dávek Pfizer/BioNTech.



Během jednoho dne teď kraj vzhledem k počtu vakcín, které má k dispozici, očkuje zhruba dva tisíce lidí. Do konce dubna by mohla být vakcína pro tři tisíce a následně pro šest tisíc lidí denně.