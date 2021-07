Artefakty z kruté historie věznice v Hradišti počkají v depozitáři

Lavice, na kterých spali vězni, okenní mříže, kukátka, dveře od cel a mnoho dalšího. Artefakty, které jsou autentickým dokladem kruté historie uherskohradišťské věznice, budou dočasně bezpečně uložené v depozitáři.

Jde o jeden z mnoha kroků k proměně chátrajícího a památkově cenného bývalého vězeňského areálu na Muzeum totality a okresní soud.



„Například v zarostlé zeleni se při čištění našly zbytky pomníku z dob totality,“ upozornil ředitel Moravského zemského muzea v Brně Jiří Mitáček. „A z částí věznice, které se budou rekonstruovat pro justiční účely, chceme také zachovat předměty, které mají historickou hodnotu. Proto potřebujeme prostory na dočasné uložení.“

Majitelem vězeňského areálu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má na starosti celou proměnu. Ta už dostává konkrétnější podobu. Jasnější je třeba expozice muzea, otevřít by se mělo podle plánu na jaře roku 2028.

„Pořád je ale potřeba dořešit řadu věcí. Například, kde bude vstup do muzea, protože podle plánů je stávající schodiště umístěné v části určené pro okresní soud,“ připomněla krajská radní pro kulturu Zuzana Fišerová. „Proto je třeba nastavit spolufungování muzea a soudu a kraj by mohl být spojovacím článkem pro hladkou komunikaci.“



Na využití budov pro Muzeum totality, okresní soud, státní zastupitelství a mediační a probační službu se dohodl stát, kraj a různé instituce. Na vytvoření jedinečné expozice se podílí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Moravský zemský ústav, Paměť národa, Spolek Memoria nebo Ústav pro studium totalitních režimů.

Obnova areálu věznice odstartovala na začátku loňského roku. Na přípravné práce stát vyčlenil dohromady 90 milionů. Jsou určeny na povinné průzkumy, studii proveditelnosti, architektonickou soutěž a dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení.

Během jednoho měsíce vyklízecí firma odvezla přes 133 tun odpadu a suti. Teď už jsou budovy stavebně zaměřené a aktuálně v areálu pokračuje stavebně historický a stavebně technický průzkum. Ten druhý ukáže, v jakém stavu jsou všechny konstrukce. Ten první zase řekne, jak vypadaly budovy v době vzniku, tedy v roce 1897, jakými prošly úpravami a jaké dobové prvky zůstaly dodnes.

Ukáže příběhy lidí, vězněných i věznitelů

„Součástí je například stratigrafický průzkum exteriéru, tedy fasádních omítek a dveřních a okenních výplní, který směřuje k určení původní povrchové úpravy a barevnosti obvodového pláště areálu,“ popsala tisková mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. Stavební průzkumy mají být hotové do konce roku.

„Pak bychom měli například vědět, zda se odstraní později dostavěné stropy v traktu samovazeb. To by znamenalo, že by se podoba vrátila do původního stavu na konci 40. let,“ podotkla Fišerová. „Odstraněním stropů by vznikly původní ochozy, celý objekt by se tak otevřel a z přízemí by bylo vidět až ke stropu. V tom případě by i z kaple zmizela rudá hvězda a nápis.“

Detailní průzkumy jsou potřeba, protože areál je od roku 1994 kulturní památkou. O to bude rekonstrukce složitější. Architektonickou soutěž, která určí hlavního projektanta, bude ÚZSVM zadávat na začátku příštího roku. Už teď je zřejmě jisté, že velká vnitřní expozice muzea vznikne v patře samovazeb a vězeňské kaple. Na druhém nádvoří by mělo být pietní místo, které připomene popravy, ať už z doby poválečné, nebo z 50. let.

„Hlavně chceme zdůraznit autentičnost místa,“ naznačil Mitáček. „Expozice bude primárně postavená na příbězích lidí, kteří tam byli věznění, mučení, případně zemřeli. A také chceme dát tvář druhé straně, aby se nemluvilo jen o fašistické a komunistické zvůli, ale i o konkrétních lidech, kteří tam působili.“ Kraj má na expozici vyčleněných 14 milionů korun, město Uherské Hradiště na úpravy kolem areálu schválilo 40 milionů.