Koalice už netrvá na srovnávací studii a volí opravu zlínské nemocnice

O zrušení investičního záměru na nemocnici ve Zlíně-Malenovicích budou zastupitelé hlasovat za dva měsíce. Do té doby mají krajští právníci zjistit, jaké důsledky to bude mít. Například jaké sankce nebo pokuty bude muset kraj zaplatit, když zruší veřejnou soutěž na projektanta, kterou už uzavřel a vybral vítěze. Úkol, který rada zadala, nyní vzali zastupitelé na vědomí.

Otázkou je, proč si nové vedení kraje nechává na zrušení osmimiliardové akce další měsíce.

„Chceme minimalizovat případné škody, které by mohly vzniknout, proto potřebujeme čas na přípravu. Nebudeme to dělat od stolu, chceme jednat se všemi stranami, abychom měli jasné podmínky, za kterých se budeme rozhodovat,“ zdůvodnil hejtman za ANO Radim Holiš.

Zároveň se ukázalo, že Piráti a ODS už nevyžadují studii srovnávající vznik nové nemocnice a rekonstrukce současného areálu.

„Myslíme si, že velká investice z hlediska financí nám kulhá na obě nohy. Za Piráty jsme se takto rozhodli,“ konstatovala stručně pirátská náměstkyně pro životní prostředí Hana Ančincová, která byla na jednání přihlášená distančně.

Proč v této otázce změnili názor, zajímalo třeba zastupitele za STAN Miroslava Adámka. Piráti to zdůvodnili také tím, že do hospodaření kraje zasáhla koronavirová pandemie, která bude znamenat snížení příjmů.

„Nejsou na to peníze. Stavět nemocnici by byl velký risk oproti rekonstrukci stávající. Nechceme také ohrozit rozvoj kraje v jiných oblastech,“ doplnil za Piráty radní Jiří Jaroš.

„Kromě toho musí kraj počítat s obrovským propadem příjmů v příštích letech, nejenom v důsledku covidu, ale zejména díky zrušení superhrubé mzdy. Zkrátka a dobře na novou nemocnici nemáme a nebudeme mít,“ doplnila později Ančincová v tiskové zprávě.

Zástupce projektantů si zastupitelé nevyslechli

S ohledem na ekonomickou situaci se chce rozhodovat také ODS, která počká na vyjádření právníků. Ti mají vyhodnotit důsledek zrušení záměru nové nemocnice také z pohledu zákona o veřejných zakázkách nebo majetku, vzhledem k tomu, že kraj vykoupil k tomuto účelu pozemky v Malenovicích. Hejtman chce také jednat s vítězným sdružením firem, které mělo projekt za 350 milionů korun zpracovat.

„Seznámíme se se všemi materiály, což v této chvíli stále ještě probíhá. Musíme ty věci posoudit, pak dáme jasnou zprávu, k čemu jsme dospěli a proč jsme se tak rozhodli. Ale z některých čísel dnes vím, že to bude hodně těžké,“ naznačil Lubomír Traub (ODS), náměstek za strategický rozvoj.

Na jednání chtěl vystoupit zástupce vítězného sdružení Martin Šamaj z firmy Smart healthcare solutions, který stále věří, že nová nemocnice se stavět bude. Zastupitelé ale jeho vystoupení neschválili.

„Primárně chceme projekt zachránit a teprve pak vést případně další debatu. Nemáme vyčíslené naše náklady, protože projekt ještě nikdo nezrušil. Ale jasné je, že v okamžiku, kdy výsledek řízení nabyl právní moci, tak naše zaměstnance nemůžeme alokovat na něco jiného. Logicky to přinese škody na obou stranách,“ poukázal Šamaj.

Někteří zastupitelé zřejmě čekali, že kraj se k projektu postaví radikálněji.

„Jsem rozpačitý, protože ztrácíme drahocenný čas. Víme, že situace je špatná a čekal jsem, že už dnes vyšleme jasný signál, že projekt chcete zastavit a že je většinová politická vůle jej hodit přes palubu,“ konstatoval Michal Dvouletý, zastupitel za Nezávislé a Soukromníky.

Čunek: Nová nemocnice je připravená na čerpání dotací

Nové vedení kraje zatím neoznámilo, jak bude v otázce zlínské nemocnice pokračovat po zrušení projektu na nový areál. S tím má pomoct nová odborná komise složená z regionálních zdravotníků, kteří řeknou, co je v areálu v nejkritičtějším stavu.

Sama náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová z ČSSD zároveň připomněla, že opravu potřebuje hlavně interní pavilon a urgentní příjem.

„Musíme se odrazit od toho, co řekne odborná komise. Ale pracujeme s tím, že Evropská unie vyhlásí dotační program na investice do zdravotnictví, kde je ale podmínka dokončení v roce 2023. Proto budeme tento týden jednat s vedením nemocnic o tom, co je a co není reálné. Některé jsou na investice připravené, jiné méně,“ oznámila Sehnalová.

Bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek připomněl, že Česká republika může od unie také získat 900 miliard korun na příštích sedm let a že Zlínský kraj má výhodu hotového záměru na novou nemocnici.

„Není jasné, jak to bude rozdělené, ale ukazuje se, že covid hodně orientuje Evropu na zdravotnictví. Kdo bude mít připravené projekty, ten bude čerpat peníze. Ostatní peníze nezískají,“ varoval.