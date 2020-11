Čunek smlouvu k nové zlínské nemocnici nepodepíše, rozhodne až nová rada

„Radní mě vyzvali k tomu, abych smlouvu nepodepisoval. Stejně by to tak asi dopadlo,“ naznačil lidovecký hejtman Čunek pro iDNES.cz, že se k podpisu ani on sám nechystal.

Rada však podle Čunka nepřijala usnesení navrhnuté náměstkem JIřím Sukopem z hnutí ANO, kterým se měla celá soutěž zrušit. Podle Čunka by to bylo nezákonné, smlouva se podle něj tak jako tak nakonec musí podepsat. Přesunutím podpisu až na novou radu, která vzejde z ustavujícího krajského zastupitelstva 10. listopadu, ale podle něj nedojde k promeškání stanovených termínů.

„Závěr právníků byl jasný, existují tři důvody, pro které není možné smlouvu podepsat, ani jeden není možné nyní použít. Nepodepsat smlouvu je nezákonné,“ uvedl Čunek.

Podle informací iDNES.cz se k odložení podpisu přiklonilo pět z devíti radních. Vyplývá z toho že k názoru ANO a ODS, kteří budou i v nové koalici a už před volbami se stavěli proti stavbě nové nemocnice, se přidal i dosavadní Čunkův spojenec - hnutí STAN. Zbylé čtyři členy má v radě KDU-ČSL.

„Politicky už je to záležitost jiné rady, která o tom má rozhodovat,“ sdělil radní za STAN Petr Gazdík.

Novou koalici utvoří ANO, Piráti, ODS a ČSSD. Hejtmanem bude Radim Holiš, krajský volební lídr ANO a starosta Rožnova pod Radhoštěm. Lidovci i STAN skončí v opozici.

Příležitost podepsat smlouvu s projektantem stavby nové krajské nemocnice ve zlínské části Malenovice dal Čunkovi před necelými dvěma týdny, tedy už po volbách, antimonopolní úřad, který definitivně zamítl rozklad firmy JIKA-CZ z Hradce Králové.

O zakázku na vyprojektování nemocnice usilovali dva uchazeči. Vítěze vybrala odborná komise a její stanovisko na konci srpna posvětili krajští radní.

Vítězné sdružení je složené ze čtyř firem: jihlavské projekční firmy Penta Projekt (nemá spojitost s Penta Investments), architektonické a projekční kanceláře Casua, společnosti Atelier-r a firmy Smart healthcare solutions.

Projektovou dokumentaci nové nemocnice by měli odevzdat zhruba za dva roky. Uspěli přesto, že nabídli vyšší cenu než druhý uchazeč a překročili také předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou Zlínským krajem při jejím zveřejnění. Ta zněla na 285 milionů korun.

Otázka ceny ovšem nebyla pro Zlínský kraj nejdůležitější. Komise kromě ní hodnotila také lhůtu plnění, zkušenosti hlavního inženýra projektu a zkušenosti koordinátora modelování staveb ve 3D.