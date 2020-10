Nedokázal jsem lidem vysvětlit novou zlínskou nemocnici, vyčítá si Čunek

Co říkáte na váš volební výsledek?

Jsem velmi nespokojený, myslel jsem si, že vyhrajeme. Ale je vidět, že ANO táhne, byli jsme horší.

Jakou roli v tom hrála nová krajská nemocnice, kterou prosazujete?

Je vidět, že Zlíňáci asi nepotřebují novou nemocnici, protože hodně volili jinak.

Může vzniknout koalice s KDU-ČSL?

Určitě ano. Dokud se neuzavře nějaká koalice, kterou potom stvrdí zastupitelstvo, není nic jisté. Už jsme si s některými kolegy volali, jednání se rozbíhají.

Propad zaznamenala KDU-ČSL i vaše osobní preference, minule jste získal o pět a půl tisíce preferenčních hlasů více.

Jsem člověk, který jde hodně za svým cílem, ten cíl byl asi pro mnohé příliš velký. Nechci se srovnávat s Baťou, ale ve Zlíně měl ohromné problémy a až se stal starostou, tak je překonal. Fakt je, že možná osm miliard korun za nemocnici je pro lidi něco nepředstavitelného a říkají si, že oni si to nemohou dovolit. Chápu, že lidé nerozumějí penězům, byť někteří říkají, že ano. Těm miliardám. Že se z velkých peněz dají šetřit i dělat velké peníze. Mnoho lidí to neumí. V tom je projekt komplikovaný. Menší projekty lidé dokáží pochopit víc.

Nevyčítáte si, že jste projekt prosazoval příliš razantně?

Problém je, že asi neumím být jiný. Když dostanu odpovědnost a na jedné straně vidím, jaké problémy v nemocnici máme, kolik peněz utíká z kraje jenom na opravy a nejdou do léčby, tak jsem zvolil s odborným týmem asi nejvýhodnější cestu. To, že jsme to nedokázali lidem vysvětlit, je určitě moje chyba.

Jak může projekt pokračovat, když vidíte výsledky voleb?

Asi bude snaha ho zastavit. Něco jiného je ale něco říkat z náměstí, aniž by viděli realitu. Ve chvíli, kdy realitu uvidí, buď se proti realitě postaví a řeknou ne, protože volby byly takové, a i když to kraj poškodí, půjdou jinou cestou. Nebo se budou snažit najít takovou cestu, aby voličům řekli, že projekt jen zdánlivě upraví a řeknou, že skutečně lepší volba je nová nemocnice a podepřou to jiným komentářem. Nevidím to jako úplně zabité. Realita je jiná.

Jak komplikované by bylo zastavení projektu?

Nákladná by byla ta cesta. Projekt je připravený, aby se kreslil. Jiná cesta znamená, že se bude muset přeprojektovat to, co už se udělalo, tam se zjistí, že to je dražší než nová nemocnice, což bude určitě rok trvat. Nebo se rozhodne, že se zboří interna a postaví se jen centrální objekt a všechno ostatní zůstane, takže pacienti budou pořád jezdit venkem.