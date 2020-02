Leo Express od března přestane vozit lidi ze Zlínska k vlakům do Přerova

Leo Express minibus v kombinaci s vlakem prezentoval jako nejrychlejší spojení mezi Zlínem a hlavním městem.

„Zrušení rezervace se dotklo pár desítek cestujících. Bylo jim vráceno jízdné a dalších 50 procent z jízdného dostali zpět v leo kreditech. Pokud to bylo možné, přesadili jsme je zároveň na náš vlak z Otrokovic,“ sdělil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Do Zlína mohou dosud zajíždět pouze motorové spoje, protože trať není elektrifikovaná. S její modernizací by se mělo začít během několika nejbližších let.

Leo Express při vysvětlování důvodů změny zmiňuje hospodářské výsledky firmy za loňský rok. Zisky byly v řádu desítek milionů korun.

„Minibusová služba se na zisku podílela jen minimálně a vázala kapacity, které chceme využít k dalšímu rozvoji dálkové vlakové a autobusové dopravy,“ řekl Sedlařík.

Spojení Zlína a okolí s Prahou bude tímto krokem omezené. Podle mluvčího Leo Expressu má ale společnost zájem jezdit vlaky ze Zlína do Přerova a zpět, což by mohlo zrušenou službu kompenzovat.

Vybraný dopravce, kterého bude hledat Zlínský kraj, by na ní však měl vyrazit až od roku 2023. Tedy po skončení zmíněné elektrifikace železniční trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic.

„Tím by byla zajištěna přímá návaznost na naše spoje z Přerova, které jedou dále do Olomouce, Prahy, Ostravy, Košic či Krakova,“ poznamenal Sedlařík. „Po zrušení minibusové dopravy se budeme schopni více soustředit na získání této tratě. Naopak bychom chtěli spojení Zlínského kraje se zbytkem republiky do budoucna posilovat,“ doplnil.

Mezi Zlínským krajem a Prahou nyní Leo Express vypravuje dva páry spojů. České dráhy provozují několik dalších přímých rychlíků. RegioJet, který vypravoval dva páry spojů ze Starého Města do Prahy, ukončil službu před dvěma lety.

Naopak společnost Arriva od dubna obnoví přímé spojení Prahy se slovenskou Nitrou přes Slovácko. Expresní vlak na této trase přestal dočasně jezdit na sklonku loňského roku, kdy se firma soustředila na zajištění železniční dopravy objednané Zlínským krajem pro část regionu.

„Rádi bychom od 1. dubna, to znamená před Velikonoci, opět vyjeli na trať,“ uvedl ředitel firmy Arriva vlaky Jiří Nálevka.

Spojení mezi regionem a hlavním městem se letos zlepšilo v autobusové dopravě. Společnost FlixBus začala vypravovat dva autobusy z Prahy do Košic a zpět se zastávkami v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Dopravce ale zároveň už loni v létě zrušil přímý spoj ze Zlína do Prahy, linku rozdělil na dvě s přestupem v Brně.