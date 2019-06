FlixBus zrušil přímý spoj do Prahy, cestující musejí v Brně přestoupit

17:35 , aktualizováno 17:35

Někteří dopravci chystají změny, které se dotknou cestujících ve Zlínském kraji. Například společnost FlixBus přestala vypravovat tři přímé autobusové spoje denně ze Zlína do Prahy a zpět. Linku rozdělila na dvě s přestupem: ze Zlína do Brna a z Brna do hlavního města.