Obcím vadí rušení spojů do Brna, přijdou o všechny přímé linky

Kraj při výběru nových dopravců na koleje a cesty výrazně navýšil rozsah najetých kilometrů, paradoxně ovšem v části regionu spoje spíše rušil.

„Jsme z toho rozčarovaní. Odmítáme kroky Zlínského kraje, který na příští rok hodlá zrušit dálkové linky z celého regionu vedoucí do Brna,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Tak masivní rušení spojů náš region nepamatuje,“ podotkl starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák. Dnes jezdí čtyři přímé autobusové spoje z Valašských Klobouků přes Slavičín do Brna. V nových jízdních řádech, jež mají začít platit v roce 2021, nemá být žádný.

Co se týká železnice, tak každé ráno jezdí z Brumova-Bylnice přes Slavičín do Brna rychlík Santon, který by měl nově končit v Bojkovicích. Zůstal by pak pouze jeden nedělní přímý spoj, který vozí hlavně studenty.



„Bohužel mi zcela chyběly důkladné konzultace mezi krajem a obcemi, pro naše občany je to velkým zásahem do kvality života,“ míní starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková.

Starostové si myslí, že šlo ze strany kraje o administrativní chybu, a žádají, aby byla odstraněna. „Vím o nich,“ reagoval na protesty starostů hejtman Jiří Čunek. Podle něho nejsou jízdní řády ještě definitivně uzavřené a mohou se měnit.

„Uložil jsem svému náměstkovi, aby si vzal naše experty a s tamními starosty si to vysvětlili. Jestli je tam chyba, což se mohlo stát, tak aby ji napravili. Podobných případů může být i více,“ nastínil Čunek.

Nesrovnalosti se pak mohou ještě dolaďovat, protože u vlakové dopravy bude možné omezit či přidat až 25 procent spojů. Čunkův náměstek přes dopravu Pavel Botek se setká se starosty v nejbližších dnech. „Do té doby k tomu nebudu nic říkat,“ uvedl stručně Botek.

Zlínský kraj rozšířil vlakovou dopravu o 1,3 milionu najetých kilometrů ročně. Poprvé pustil na regionální tratě vedle Českých drah i soukromého dopravce, konkrétně firmu Arriva.

Autobusy najezdí o zhruba pět milionů kilometrů více než teď. Výběrové řízení už je u konce a v pátek se budou otevírat obálky. Noví dopravci budou známí v březnu.