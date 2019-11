Čunek bude nejspíš hejtmanský post obhajovat, už má prvního soupeře

Sice ještě neřekl jasné ano, ale jiná varianta se ani nenabízí. Hejtman a senátor Jiří Čunek, který před čtyřmi lety dovedl v krajských volbách KDU-ČSL k vítězství a získal nejvíce preferenčních hlasů, by měl svůj post příští rok obhajovat.

„To, jestli půjdu do voleb, nemůžu teď potvrdit úplně jistě, ale zatím je pravděpodobnost velká. Budeme to řešit na jaře,“ uvedl Čunek.

Jeho spolustraníci si nedokážou představit, že by nevedl stranu do voleb, které můžou potvrdit dominanci lidovců ve Zlínském kraji.

„Je velmi málo pravděpodobné, že by se pozice lídra měnila,“ zmínila krajská předsedkyně Šárka Jelínková. Definitivně jasno bude v březnu.

Některé strany mají už kandidátky, například opoziční ČSSD povede někdejší krajská radní a současná zastupitelka Taťána Valentová Nersesjan, jež byla před čtyřmi lety dvojkou.

„Uvnitř strany nebyl velký konkurenční boj, protože ČSSD není v nejlepší kondici,“ popsala Valentová Nersesjan.

Na kandidátce, která vzešla z krajské konference strany, po letech není někdejší hejtman a bývalý starosta Otrokovic Stanislav Mišák, jenž chtěl v politice skončit.

„Ale protože jsem byl požádán, abych kandidoval, tak jsem slíbil, že to udělám, pokud by se mělo za to, že to ČSSD v krajských volbách pomůže. Zřejmě se usoudilo, že ne,“ sdělil Mišák.

Hnutí ANO, které je v krajské koalici s KDU-ČSL, STAN a ODS, ještě jasno nemá. „Jsem jeden z potenciálních kandidátů, i na pozici lídra. Je to ale zatím otevřené,“ sdělil náměstek hejtmana Jiří Sukop, jenž byl minule dvojkou za radní Margitou Balaštíkovou.

„Kandidátku schvalujeme v únoru 2020 na sněmu. O lídrovi jednáme, já to nebudu,“ naznačil krajský předseda ANO a zastupitel Pavel Pustějovský s tím, že do voleb půjde.

Pijáček chce v politice skončit

Krajský radní přes školství za STAN Petr Gazdík kandidovat bude, otázkou však je, jestli jako lídr. Před čtyřmi lety jím byl ještě jako zlínský primátor Miroslav Adámek.

„Jsem připravený kandidovat. Rád bych některé změny ve školství v dalším volebním období dotáhl do konce,“ řekl Gazdík.

Pokračovat chce i Adámek, který je zastupitelem. STAN bude kandidátku schvalovat příští rok.

ODS vybere jména během prvního čtvrtletí roku 2020, lídra chce znát do ledna. „Diskutují se různá jména, nemáme v tom ještě jasno. Kandidátku podpořím, ale ne z prvních pozic,“ řekl krajský šéf a zastupitel Stanislav Blaha.

Docela určitě se však na prvním místě neobjeví jméno krajského radního Jana Pijáčka, který už nebude kandidovat. „Jsem v politice příliš dlouho, měli by přijít mladší lidé,“ je přesvědčený Pijáček.

Podpoří Valenta Trikolóru?

Lídrem komunistů, kteří jsou v opozici, má opět být někdejší krajský radní a současný zastupitel Ivan Mařák.

Soukromníci chtějí jednat i s jinými subjekty, minule vedl jejich společnou kandidátku se Svobodnými senátor a hazardní magnát Ivo Valenta.

„Nevylučuji, že formaci, jejíž hlavní myšlenkou bude vrátit do politiky zdravý rozum, vyjádřím svou podporu účastí na kandidátce,“ prohlásil Valenta, který je i zastupitelem a příští rok by měl obhajovat křeslo v Senátu.

Soukromníci osloví kromě Svobodných také nedávno vzniklé hnutí Trikolóra, jejímž předsedou v kraji je bývalý hejtman za ODS a blízký Valentův spolupracovník Lubor Lukáš. Podle něho je vysoce pravděpodobné, že hnutí bude ve volbách kandidovat.

„Zatím se nebavíme o personálním složení, zakládáme místní organizace,“ řekl Lukáš.

Pokud by se Soukromníci dohodli s Trikolórou či jinou stranou, zvažovali by Svobodní, zda se přidají. „Je otázkou, zda budou chtít Svobodní přeskočit z tandemu třeba do trojspolku,“ vzkázal krajský šéf Svobodných a zastupitel Tomáš Pajonk.

Jednička SPD Tomia Okamury vzejde z konference v únoru.

Piráty, kteří zatím nemají krajské zastupitele, povede finanční analytička Hana Ančincová z Kroměříže.