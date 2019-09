Valenta skončil jako zastupitel Zlína, soustředí se na kraj a Senát

Majitel společnosti Synot kandidoval v loňských komunálních volbách za místní hnutí Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. Ze čtvrtého místa ho do městského zastupitelstva vynesly preferenční hlasy.

Na uvolněném místě ho vystřídá první náhradník Jiří Procházka, který zastupuje nové hnutí Trikolóra.



Známý podnikatel vstoupil do politiky před pěti lety, kdy se stal senátorem za uherskohradišťský obvod. V roce 2016 uspěl také v krajských volbách a stal se členem krajského zastupitelstva, kde reprezentuje opozici.



Svou rezignaci ohlásil vedení Zlína už v předstihu. Dění ve městě, ve kterém žije se svou rodinou, se hodlá věnovat z pozice senátora a krajského zastupitele.



„V následujícím roce se chci věnovat problematice modernizace krajské nemocnice včetně tlaku na státní instituce, aby co nejdříve došlo k odstranění nespravedlivé diskriminace v úhradách za péči, která vede v neprospěch našich nemocnic,“ uvedl Valenta.

Loni před koncem roku na Valentu upozornila organizace Transparency International. Podle jejích závěrů byl ve střetu zájmů kvůli společnosti Brno TV, regionální televizi. Tu ovládal přes kyperské společnosti. Podle Valenty šlo o umělou kauzu, která se jej snaží připravit o důvěryhodnost.

Letos v únoru se však objevila informace, že Valenta převedl majetek do svěřenského fondu. Zdůvodnil to dědickým uspořádání majetku. Valentovi patří například loterijní společnost Synot Tip a většinový podíl ve firmě Our Media, kam spadají Parlamentní listy, regionální televize, Nakladatelství Olympia nebo deník Pravda.