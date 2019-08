Nová nemocnice ve Zlíně bude, ať ji postaví kdokoli, říká hejtman Čunek

Je zodpovědný za krajské zdravotnictví. Během tří let dosadil do vedení nejzadluženější Baťovy nemocnice nové představenstvo, které ji dostalo do černých čísel. Přesvědčit ostatní zastupitele o prospěšnosti fúze čtyř nemocnic ani výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích se mu však nepodařilo.

„Je to směsice mnoha různých důvodů,“ říká hejtman Jiří Čunek.

Jakých například?

Prvním důvodem je infekční choroba, kterou utrpí drtivá většina poprvé zvolených lidí. Lhostejno, zda je to parlament, či zastupitelstva krajů nebo obcí. Zvolený člověk zjistí, že má hlasovat o tisíci různých věcech, které nikdy předtím neřešil, dokonce mnohdy o nich ani neslyšel, a přesto jeho hlas rozhoduje. Jak s nadsázkou říkám, infekční choroba spočívá v tom, že podlehne sebeklamu a myslí si, že dříve neznámým věcem naráz rozumí.

K tomu přece musí dostat podklady, aby porozuměl, ne?

Ani tak to ale často nechápou, a proto se rozhodují tak, jak se politicky rozhodne jejich strana, a to se děje i u tak citlivých věcí, jako je zdravotnictví. Pak je tady opozice, která se domnívá, že vždy u citlivých témat musí stát na druhé straně.

S hlasy opozice přece počítat nemusíte, k prosazení usnesení vám stačí koaliční partneři.

To je sice pravda, ale zdravotnictví a nová nemocnice je tak důležitá věc, že by bylo lépe, aby se shodla drtivá většina. Přece nemocnice nám budou sloužit další desetiletí.

Vám se ale nepodařilo přesvědčit ani koaliční partnery z hnutí ANO, kteří si stěžovali na špatnou komunikaci z vaší strany.

Je to smutné, jsou členy krajské rady, mají chodit každý den do práce, a kdykoli mají pocit nedostatku informací, mohou za mnou přijít a o věcech jednat. Navíc se každých 14 dní vidíme na jednání rady. Koaličních jednání ve věci nemocnice včetně výborů a komisí byly desítky. Plnili jsme postupně všechny požadavky na zpracování různých posudků a podobně. Vše stojí hodně peněz a času.

Víte, že opozice i ANO žádaly dvě srovnatelné varianty, z nichž jedna by řešila i modernizaci v současném areálu. Tvrdí, že je nedostaly.

Z odborných posudků dnes naprosto jednoznačně vyplývá, že nová nemocnice bude o polovinu času rychlejší, o tři miliardy levnější a v celkovém výsledku provozu nemocnice mnohonásobně lepší než rekonstrukce. Kdo ze zastupitelů dnes řekne, že má málo informací, tak je buď ignorant, nebo není intelektuálně vybaven na to, aby mohl v zastupitelstvu pracovat. Pak je ještě jedna možnost, že sleduje jen své zájmy.

Jaké?

To už je politická hra. Pondělní červnové jednání zastupitelstva jsem přerušil, protože na koaliční schůzce zastupitelé ANO požadovali předložení krátkého a jasného srovnání variant nové nemocnice a rekonstrukce staré. Chtěli i souhlas představenstva s navrženým modelem financování investiční akce. Na základě toho pak budou o nemocnici hlasovat o čtyři dny později v pátek. Všechny požadované materiály dostali a zastupitel Pavel Pustějovský ve středu řekl, že je s nimi spokojen a více nepožaduje. Proto to velké páteční rozčarování zbytku koalice z jejich hlasování. Jsem přesvědčen, že toto už je jen politická hra.

Ale zástupci z ANO říkají, že k žádnému slibu nedošlo.

Tak se zeptejte jiných zastupitelů. Myslíte, že bychom přistoupili na to, že budeme odkládat hlasování jen tak?

Může hrát roli i fakt, že už není tak daleko do krajských voleb?

Ano. Myslím, že mnozí hledají téma, kterým se ode mne odliší. A je jim úplně jedno, co to je a jaký dopad to na občany našeho kraje bude mít.

Když zastupitelé před rokem nepodpořili váš návrh na sloučení nemocnic, také jste to vysvětloval tím, že se blíží obecní volby a kolegové se vymezují.

Ano, ale vy víte, že příprava na volby začíná den po volbách. Třeba v Kroměříži se vytvořila opozice, která si myslí, že čím více se zlepší zdravotnictví ve Zlíně, tím na tom oni budou hůř. Tyto hlasy ovlivňují mnohé politiky, kteří jsou přesvědčeni, že se lze vždy zalíbit všem. Pokud vidí problémy, raději nedělají nic. Někteří zastupitelé nemají na to, aby se rozhodli.

Ale bez dohody se přece při schvalování nemocnice neobejdete.

To je pravda a já pořád v dohodu věřím.

Podle výsledku hlasování se vám přesvědčování moc nedaří. Co když znovu neuspějete?

Za rok a půl budou krajské volby, pokud se nic závažného nestane, pak hlavním tématem bude nová nemocnice. Jsem přesvědčen, že občané našeho kraje si nemocnici přejí. V našem kraji žijí veskrze praktiční lidé, z nichž většina někdy něco opravovala či rekonstruovala, takže ví, že vrážet peníze do opravy starého je vždy dražší než postavit nové. Ve vztahu k nové nemocnici hraje roli také žárlivost některých zastupitelů, že za tak velkou stavbou nestojí oni.

Naznačujete, že vám závidí a byli by rádi u otevírání nemocnice?

To také. Někteří mají dojem, že stříháním pásky vyhrají volby. Ale to se také musí odpracovat. Lidé nejsou hloupí, vidí, kdo pracuje a kdo se jen veze. Ale pokud jim jde jen o to, rád stříhání pásky někomu přenechám. Nová nemocnice bude, ať ji postaví kdokoli.

Ekonomický náměstek Jiří Sukop dlouhodobě tvrdí, že pro kraj je souběh zvýšených nákladů na dopravní obslužnost a stavba nové nemocnice velké riziko. To vám nevadí?

Tvrdit to může. Řídit kraj je ale stejná odbornost jako jiná profese, musí se to umět a zároveň mít zkušenost. Při řízení města či ministerstva jsem byl u investic za víc miliard než všichni mí kolegové dohromady. Dělám tuto práci dvacet let a nikdy jsme žádnou závažnou chybu směřující k zadlužení neudělali. Nejen ekonomové našeho kraje, ale i ti, kteří posuzovali náš záměr, vidí, že kraj tuto investici potřebuje, a také ji finančně zvládne. Než se začne stavět, budeme mít více než polovinu peněz našetřeno a zbytek rozložíme do splátek na dvacet let. Ustoupili jsme i ve financování integrované dopravy.

Neustoupili. Do dopravy vstoupilo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který soutěž zrušil a kraji uvolnil ruce k tomu, aby náklady na dopravu mohl snížit.

Ano, proto jsme plnou integraci dopravy nemohli začít. My jsme se však odvolali a uspěli jsme. Je to ale ohromná komplikace. Jde o více než deset miliard korun na deset let a my jsme kvůli právní bitvě v nejistotě a musíme vytvářet náhradní režimy dopravy. Ale zvládneme to. Zastupitelé z ANO řekli, že když nebudeme dávat tolik peněz do integrované dopravy, tak budou pro novou nemocnici. Když jsme jim vyhověli, stejně hlasovali jinak.

Ale diskuse o nemocnici trvaly rok a měly nějaký vývoj. Vy jste byl stále přesvědčený, že hlasováním projde?

Ano. Nerad, ale musím se smířit v politice s tím, že mnohdy jde jen o to dát mi za vyučenou. Sedět se založenýma rukama a nechávat si zpracovávat po více než roční práci celého týmu výsledky práce a říkat jen, jestli se mi to líbí, či nelíbí, od toho koaliční partneři, a zvláště členové rady zcela jistě nejsou. Když nechtějí pracovat, to mi nevadí, ale bořit práci jiných jen tak z plezíru není fér. Dostali dost podkladů, na základě kterých se mohli kvalifikovaně rozhodnout.

Od začátku požadovali jen dvě srovnatelné varianty řešení, aby se mohli rozhodnout. Řekl byste, že jste to splnil?

Jak jsem již uvedl, všechny jsme splnili. Některé však pro mě byly nepochopitelné a nesplnitelné. Pan zastupitel Pustějovský po mně chtěl například vědět, jaká stavební firma bude nemocnici stavět. Polilo mne horko. V době kdy je před námi výběrové řízení za zhruba 250 milionů korun na projekt stavby, na základě kterého se pak vypíše výběrové řízení na stavbu nemocnice, je s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek nemožné tuto informaci vědět. O dodavateli nemůže být řeč. Zákon říká, že soutěž nad 150 milionů korun musí být zcela otevřená, a když vidím zájem velkých firem z Francie, Německa a ostatních států o tuto zakázku, tak nikdo dopředu tyto věci nemůže určit.

V koalici je dost vyostřená situace, když k tomu připočteme, že jste zastupitele z ANO nazval po hlasování podrazáky. Jak si myslíte, že bude koalice fungovat dál?

Byl to můj komentář k výsledku minulého hlasování, na kterém trvám. Ještě jednou opakuji, všichni koaliční partneři, mimo ANO, pochopili naši dohodu tak, že přerušíme jednání zastupitelstva, abychom vše mohli schválit. Ale to už je pryč a věřím, že najdeme východisko z této situace.

Jak?

Chci přesvědčit ostatní, aby vzali rozum do hrsti a politiku nechali stranou. Všechny potřebné podklady pro rozhodnutí mají v ruce.

Budete přesvědčovat třeba zastupitele ze Zlína? Jak se na jejich hlasování díváte?

To je těžké komentovat, protože si jako bývalý starosta nedovedu představit, že za mnou přijde hejtman s tím, že občanům mého města postaví zcela novou a dá se říci z hlediska provozu nemocnici světové úrovně, a já bych byl proti. To je ale můj postoj, myslím, že si to zastupitelé Zlína uvědomují a ti, co byli proti, se pouze podřídili ve své nerozhodnosti stranickému nařízení. Je to vlastně o tom, zda se budeme rozvíjet, nebo se staneme provinčním krajem se čtyřmi okresními nemocnicemi a o veškerou vyšší odbornou péči budeme žádat v jiných krajích. A já jsem přesvědčen, že toto nesmíme dopustit.