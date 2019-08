Koalici nebudu držet za každou cenu, říká šéf ANO ve Zlínském kraji

Nebylo to poprvé, co hlasovali jinak než jejich koaliční partneři. Osm zastupitelů za hnutí ANO před rokem odmítlo hlasovat o fúzi krajských nemocnic, před dvěma měsíci nepodpořili stavbu nové nemocnice. Hejtman je nazval podrazáky. „Nedostal, co chtěl. Ale my také ne. Na stole nebyly dvě srovnatelné varianty,“ říká Pustějovský v rozhovoru pro MF DNES.

Z materiálů, které jste dostali, vyplývá, že ekonomicky výhodnější by byla stavba nové nemocnice. Vy těm posudkům, které jste dostali, nevěříte?

Nezpochybňoval bych erudici lidí, kteří posudky zpracovali. Ale vše je otázka zadání a toho, kdo ho definoval a k čemu chtěl dojít. Já jim věřím jen zčásti.

Jak chcete v otázce nemocnice pokračovat dál?

Mám představu, že se zpracuje návrh na koncepci rozvoje krajské nemocnice ve Zlíně. Ten by měl vycházet ze dvou řešení. Jedním jsou Malenovice, druhým rozvoj ve stávajícím místě. Studie na novou nemocnici stála přes dva miliony korun a za posudky k druhé variantě se utratilo necelých 200 tisíc. To je významný nepoměr. My chceme od začátku srovnatelně zpracovanou variantu i na modernizaci současného areálu.

Může to působit tak, že chcete stále nové materiály jen proto, abyste rozhodnutí odsunuli.

Tak to není. Už na konci minulého roku jsme říkali, že chceme dvě srovnatelné varianty. Kdybychom je měli, nemuseli jsme hlasovat tak, jak jsme hlasovali. Řešitelský tým, který se tomu nevěnoval, promarnil osm měsíců. Na druhé variantě se vůbec nepracuje a místo toho se tlačí jen jedna. Bez ohledu na to, jaká rizika to obnáší. Navíc jsme nesouhlasili s tím, aby rada mohla odsouhlasit vícenáklady, které by vznikly při stavbě nemocnice, a to až do deseti procent z celkové výše, což znamená až do výše 800 milionů korun.

To bylo v návrhu usnesení. Je to podle vás riziko?

Určitě. V okamžiku, kdy neznáme detailní náklady, tak dáváme plnou kompetenci radě, aby odsouhlasovala tak vysoké vícenáklady. To je silně nestandardní. Můžeme se bavit o tom, že to rada bude moci dělat, ale až později a nebude to rozhodně tak významná částka.

Jsou další studie potřeba?

My přece nemáme v ruce studii, která by řekla, že některé objekty v nemocnici jsou v pořádku, jiné je nutné rekonstruovat a další se budou muset zbourat. Do tohoto stavu jsme se zatím nedostali, proto je další studie potřebná. Zatím je všechno pořád jen ve stadiu úvah.

Názor vašich zastupitelů ale není úplně čitelný. Při posledním hlasování byl proti stavbě nové nemocnice pouze náměstek Jiří Sukop, zbytek členů ANO včetně vás se zdrželo. Jak tomu mají voliči rozumět?

Je to pořád stejné. Když budou na stole dvě srovnatelné varianty, tak se nemusíme rozhodovat podle toho, která bude významně levnější nebo dražší, ale pobavíme se o tom, co to opravdu znamená.

Proč by to kraj záměrně tímto směrem posouval?

Hraje se tady nějaká hra, kdy se má nemocnice vybydlet, aby bylo dost argumentů pro to, aby se stavěla nová. Revizní technik na zastupitelstvu říkal, že tam padá omítka na rodící matku, a plno jiných věcí. V tu chvíli měl management vyskočit a říct, že budovy i zařízení jsou nemocnice a oni garantují, že po technické stránce je vše v pořádku a pro pacienty bezpečné. Ale oni mlčeli. A to můžete také číst dvojím způsobem. Buď do toho nechtějí dát ani korunu, protože šetří na nový projekt, a v tom případě se můžeme obávat, co se během šesti let stane. Nebo ten stav není ve skutečnosti tak tragický.

Ale vy víte, že s novou nemocnicí souhlasí i řada lékařů, kterým dodané materiály stačí.

Jistě, oni říkají, že to chtějí, ale vedení Baťovy nemocnice už neřekne, že bude schopné mít takovou ekonomiku, aby dokázalo zaplatit každý rok 200 milionů jako nájem kraji. Jsem si jistý, že když dnes mají zisk ve výši 25 milionů, tak nevygenerují několikanásobně vyšší částku. A to je přesně to, co jsme žádali při posledním hlasování.

Ujištění od nemocnice, že na to bude mít?

Ano. Pro nás je zásadní, aby nemocnice řekla, že je schopná nést náklady, které nová nemocnice vyvolá. Do čtvrtečního večera jsme nic nedostali. V pátek v osm hodin ráno začalo zastupitelstvo a teprve deset patnáct minut po osmé materiály dorazily. Byl tam záznam z hlasování představenstva krajské nemocnice, že podporují výstavbu nemocnice. Ale ani slovo o splácení nájmu.

Čemu přičítáte dlouhé diskuse?

Neochotě zpracovat variantu dvě. Pan hejtman říká, že se třicet let v republice nepostavila nová nemocnice, protože k tomu chyběla odvaha. Já to vidím tak, že se nepostavila proto, že rekonstrukce vycházela všem výhodněji. Nikdo mě nepřesvědčil o tom, že rekonstrukce není možná. Ano, je to částečně omezující a diskomfortní, ale odmítám uvěřit tomu, že modernizace bude stát 12 a nová 8 miliard. Ceny se mohou ještě výrazně měnit.

Za jakých podmínek si dokážete představit, že projde jedna, nebo druhá varianta?

Do rady předložíme náš návrh na zpracování zadání studie v rozsahu, v jakém byla první varianta. Dá se to zvládnout v krátké době, stačilo by doplnit objem budov a odhad investičních nákladů.

Myslíte, že budete úspěšní?

Vzhledem k tomu, že není ochota o tom diskutovat, tak si myslím, že šanci nemá. Pak se budeme držet názoru, který máme od začátku. Nemůžu hlasovat pro něco, u čeho nemám jistotu, že je to správné rozhodnutí. Chybí u něj diskuse. Nejen o nemocnici, ale i o dostupnosti zdravotní péče, o rozsahu péče v dalších nemocnicích v kraji a chybí také strategická zdravotní koncepce kraje. Přece normální je, že máte koncepci s výhledem na deset let dopředu a tu naplňujete. My ji nemáme. Dokonce teď ani neporušujeme žádnou koaliční smlouvu. Ta výstavbu nemocnice neřešila.

Ale koalice jako taková pracovat musí. Jak si to představujete?

O tom se pobavíme až poté, když tento materiál neprojde. Protože my tím chceme posunout věci dopředu. Měli jsme ho mít na stole už před hlasováním v červnu.

Hejtman tvrdí, že požadavky stupňujete a tím jen záměrně oddalujete rozhodnutí na dobu po krajských volbách. Co na to říkáte?

Myslím, že je to politika ze strany pana hejtmana. My jsme se k tomu stavěli pořád stejně. On nevytvářel podmínky, jak to posunout dál, nekomunikoval, dokumenty posílal až při jednání zastupitelstva. To už je politika. Mně musí věci dávat smysl. Je to politika, nebo ekonomická obezřetnost?

Souhlasíte ale s tím, že pokud k rozhodnutí nedojde, bude nemocnice hlavním tématem podzimních voleb v příštím roce?

Určitě ano. Už proto, že se stávajícímu managementu podařilo do tohoto procesu zatáhnout zaměstnance. Už tím se tato otázka stává politickým bojem. Mohou se stát jen dvě věci. Buď se dohodneme na zpracování materiálu, nebo budeme znovu hlasovat. Jsem přesvědčený, že naši lidé názor nezmění a pan hejtman bude hledat podporu jinde, aby měl 23 hlasů.

Jak zareagujete, když záměr projde?

Pokud dalším krokem po schválení bude jednostupňové vypsání projektové dokumentace, což vyplývá z předběžného uveřejnění Zlínským krajem, která bude zahrnovat úplně všechno, tak je to pro mne důvod pro vystoupení z koalice. To je pro mne závažné a klíčové. Pak vyzvu své kolegy, abychom se o této alternativě bavili. To je totiž totální popření kontrolních mechanismů zastupitelstva i výborů. Znamenalo by to, že jeden subjekt zpracuje všechny stupně projektové dokumentace, a riziko je, že pak už se z toho nedá vystoupit.

Když mluvíte o projektu, hejtman v rozhovoru pro MF DNES zmiňuje, že jste za ním přišel a chtěl vědět, kdo bude nemocnici stavět nebo ji projektovat. Co k tomu můžete říct?

To je lež. Popírám to, nikdy jsem za ním nešel sám. Jen v Praze ve Sněmovně jsme jednali o problematice jednostupňového zadání, ale nic takového tam nepadlo. Mně je opravdu jedno, kdo to postaví. Zajímá mne, kdo to bude projektovat, protože když to bude jednostupňové, tak počet firem, které do toho mohou vstoupit, se významně zužuje. Kdyby to bylo jinak, tak naopak konkurence naroste.

Proč to tedy hejtman říká?

Musí najít důvod, jak znevěrohodnit to, co doteď říkáme. Myslím si, že pan hejtman tímto přechází do osobní roviny. Já ho jako politika nezpochybňuji, ale není hodno politika, který byl místopředsedou vlády, aby si vymýšlel.

Podobně jste reagoval i na Čunkova slova po posledním hlasování, že jste zrádci. Proč to říkal?

Nedostal, co chtěl. Ale my také ne. Dvě varianty na stole nebyly. Kdybychom dostali materiály, které jsme žádali, tak bychom o tom diskutovali na klubu i před hlasováním. Takto jsme se neměli na základě čeho posunout.

Jak teď koalice bude fungovat?

Nebudu držet koalici za každou cenu. Myslím, že ani naši dva radní to nepotřebují. Na druhou stranu koaliční smlouvu neporušujeme. A pokud jediným důvodem toho, aby se koalice rozpadla, je, že nepodpoříme nový projekt, tak ať koalici ukončí ten, kdo s naší prací spokojený není. A to je pan hejtman. Na setrvání v koalici nelpíme, nebudeme dělat věci za každou cenu, jen proto, abychom v ní zůstali.