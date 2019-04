Stát možná přidá peníze na zlínskou nemocnici. Kraj musí splnit podmínky

Se stavbou nové nemocnice možná Zlínskému kraji finančně pomůže i stát. O jakou částku půjde a jestli na seznamu podpořených projektů skutečně zůstane, v tuto chvíli není jisté. Už to, že se na seznam dostala, ale znamená posun.

„Máme velkou šanci peníze získat. Čím déle ale budeme s přípravami vyčkávat, tím budou šance nižší. Myslím, že vláda upřednostní akce, které budou nejvíce rozpracované. Proto nesmíme ztratit ani den,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví na starosti.

Národní investiční plán podle posledních informací zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun. Rozdělené by měly být v letech 2019 až 2030.

Jde především o stavby a investice, o které se vláda zajímala na svých návštěvách jednotlivých krajů v minulém roce. Peníze by měly směřovat do dopravy, zemědělství i místního rozvoje.

Kromě Baťovy nemocnice jsou na seznamu ze Zlínského kraje především menší dopravní akce.

Pafko: Nemocnic je až příliš, bude třeba zavírat Uznávaný chirurg Pavel Pafko operoval někdejšího prezidenta Václava Havla a byl první, kdo v Česku provedl transplantaci plic. V týdnu navštívil studenty Fakulty humanitních studií ve Zlíně a mluvil i o českém zdravotnictví. Co si o něm myslíte?

Víte, když se ve Spojených státech někdo dostane do vážnějších zdravotních problémů, tak více než polovina lidí vnímá jako větší trápení to, jestli z toho rodina nebude mít finanční potíže. Tady dostanete náhradu kloubů, udělají vám operaci srdce nebo se léčíte po infarktu, ale nikoho v té chvíli netíží finance. Protože je to gratis. Lidé mají absolutně všechno a přitom mají blbou náladu. V tomto kraji se bojí, že se omezí péče v okresních nemocnicích, protože ve Zlíně má stát nová. Je to oprávněná obava?

Neznám detaily, ale obecně je jasné, že v této zemi bude muset dojít k centralizaci zdravotní péče. Schází nám sto tisíc lékařů v nemocnicích a také nám chybějí finance na přístrojovou techniku. Pokud se vám tady podaří prosadit moderní nemocnici, kterou vám budou ostatní závidět, tak vám držím palce. Trend je jednoznačný, bude třeba zavírat malé lokality. Takže i pacienti si budou muset zvyknout, že pojedou dál?

Zjistil jsem, že průměrná vzdálenost chirurgických oddělení v Česku je devatenáct kilometrů. Protože většina nemocnic se stavěla ještě za Rakousko-Uherska, když se jezdilo jen s koňmi. Ale dnes máme helikoptéry a sanitky s vybavením a posádkou a odvézt pacienta dvacet kilometrů je naprosto směšná záležitost.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce dát peníze jen tam, kde žadatel splní podmínky.

„Je to například vytvoření územního plánu, který s takovou investicí počítá, dále připravené proveditelné technické řešení, příprava soutěží na dodavatele jednotlivých částí investice, ale i prokázání finanční proveditelnosti a společenského přínosu,“ upozornil mluvčí ministerstva Vilém Frček.

„Tyto všechny nutné podmínky však zatím ze strany Zlínského kraje splněny nejsou,“ oznámil.

Stát ale nemá stanovenou žádnou lhůtu nebo termín, kdy se bude Národním investičním plánem zabývat. Kraj má tudíž čas, aby dokumenty doplnil.

Dopracování analýz

K tomu však potřebuje souhlas zastupitelů s investičním plánem. Na posledním jednání tento bod odložili, koalice nebyla v názoru jednotná, proti bylo ANO i ODS.

„Nová nemocnice by byla obrovským přínosem pro kraj, to je nesporné. Ale 23 hlasů pro schválení tak velkého projektu je málo. Chtělo by to více komunikace, možná by se to potom dalo vyřešit,“ zdůvodnil své rozhodnutí například Stanislav Devátý zvolený za ODS.

Zastupitelé také žádali na prostudování materiálů více času. Vadila jim přílišná rychlost rozhodování, nedostatečný posudek o možné modernizaci a rekonstrukci současného areálu nemocnice nebo také fakt, že finanční výhled kraje nepočítá s žádnou krizovou situací.

Tyto obavy přetrvávají i po zařazení projektu do národního plánu.

„Je to velmi dobrá zpráva, ale můj názor trvá. Pustit se v tak krátkém čase do dvou extrémně finančně náročných věcí je velmi nerozumné,“ prohlásil ekonomický náměstek Jiří Sukop.

Kraj totiž vybral nové dopravce, kteří budou cestující vozit dalších deset let. Měli by přinést častější spoje a větší komfort. Kraj to ale bude stát během deseti let šest miliard korun.

Stavba nemocnice v Malenovicích si podle předběžných výpočtů vyžádá osm miliard a dokončená by měla být v roce 2025. Modernizace současného areálu u řeky Dřevnice předběžně vychází na 12 miliard a v sedmi etapách by trvala zhruba 15 let.

„Zařazení do seznamu není závazné, nic z toho nevyplývá. Z mého pohledu není šance na úspěch zase tak velká,“ domnívá se zástupce Svobodných a Soukromníků Tomáš Pajonk.

Odborníci zapojení do přípravy projektu nové nemocnice v těchto dnech pracují nejen na materiálech pro zastupitele, ale dokončují také podmínky pro výběrové řízení na dodavatele inženýrsko-projektových prací.

Jde o velkou soutěž v hodnotě zhruba 200 milionů korun a výběr vítěze obvykle při tak velkých zakázkách trvá několik týdnů i měsíců. Kraj ji pravděpodobně vyhlásí ještě předtím, než budou zastupitelé hlasovat o investičním záměru. Pokud by akci neschválili, projekční práce se pozastaví.