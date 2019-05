Nemůžu nic slíbit, oznámil Babiš Čunkovi k nové zlínské nemocnici

„Vyměnili jsme si názory na možnosti financování, ale není to o tom, že bych tady něco sliboval,“ prohlásil Babiš. „Je to zajímavý projekt. Postavit nemocnici na zelené louce znamená velkou energetickou úsporu i finanční návratnost, i když to na první pohled vypadá, že by to mohlo být dražší,“ zhodnotil.

Podobný projekt stavby nového nemocničního areálu chystá i pražský primátor Zdeněk Hřib. Zlínskou stavbou by se podle premiéra mohl inspirovat.

„Pokud by se to tady zrealizovalo, tak by si Praha třeba mohla projekt odkoupit,“ naznačil Babiš.

Financování zůstává nejasné

Chystaný projekt nové Baťovy nemocnice stále nemá podporu celého krajského zastupitelstva. Přesto už je, podle informací z ministerstva pro místní rozvoj, zařazený do Národního investičního plánu.

V něm se scházejí zamýšlené investice z různých oblastí z různých ministerstev i krajů. Jde o 17 tisíc projektů v hodnotě 3,5 bilionu korun. Je to však pouze seznam, na který peníze ale rezervované zatím nejsou.

V oblasti zdravotnictví jsou investice za zhruba 74 miliard korun. Měly by směřovat například do nákupu nových přístrojů a nutných rekonstrukcí.

„Ale to není tak, že bychom ty peníze měli garantované,“ upřesnil Babiš.

Hejtman Jiří Čunek, který premiéra na prohlídku pozemku v Malenovicích pozval, si od návštěvy příslib peněz nesliboval. O pomoc státu ale dlouhodobě usiluje.

Čunek věří, že má nemocnice naději na pomoc od státu

Na stavbu nemocnice za celkem osm miliard korun by měla jednu miliardu ušetřit sama nemocnice, na tři miliardy si kraj vezme úvěr a zbytek pokryje z vlastních zdrojů. Stát podle hejtmana může pomoci formou dotace, formou výhodného úvěru nebo jiným způsobem.

„Jsem přesvědčený, že pro ministra i premiéra může být tento projekt zajímavý z pohledu toho, jak je připravený a jak se to má dělat. V rámci spravedlnosti a připravenosti máme naději, že se takovéto pomoci dočkáme, protože stát by měl rozdělovat svá dobra rovnoměrně a spravedlivě,“ poukázal Čunek, který je hlavním autorem myšlenky stavby nové nemocnice.

Podle Babiše je právě na hejtmanovi, aby projekt dobře vysvětlil zastupitelům. I těm, kteří byli zvolení za hnutí ANO a návrh nové nemocnice zatím nepodpořili.

„Pak by neměl mít problém to obhájit. My jim ale určitě nebudeme nic doporučovat,“ konstatoval Babiš.

Někteří zastupitelé jsou v otázce financování výstavby nemocnice opatrní.

„Dokud nebude mít projekt vyřešený soulad s územním plánem nebo hotový materiál o vlivu na životní prostředí, tak se nedá úspěch v Národním investičním plánu předpokládat. Aby se tím někdo vážně zabýval, musí být splněné podmínky,“ upozornil krajský zastupitel a regionální šéf ANO Pavel Pustějovský.

Nové hlasování bude za měsíc

Před novým hlasováním o investičním záměru, které se uskuteční za měsíc, chtějí mít zastupitelé k dispozici další podklady.

Vyžádali si nový oponentní posudek, detailnější ekonomický výhled kraje nebo rozpracovanou variantu postupné modernizace současného areálu nemocnice. Posudek by měl porovnat obě varianty tak, jak zastupitelé požadovali.

Do 20. května ho má odevzdat pražská firma Grant Thornton Advisory, která se zaměřuje na daňové, strategické a manažerské poradenství. Kraj za něj zaplatí 180 tisíc korun.

„My zase dopracováváme jiné dokumenty. Například střednědobý plán krajského rozpočtu byl původně zpracovaný do roku 2022, teď ho prodlužujeme o třetí rok,“ upřesnil Martin Šamaj, vedoucí přípravného výboru nové nemocnice.