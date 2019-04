V přípravách nové nemocnice se nezdržíme ani den, věří přes „remízu“ Čunek

„Neexistuje lepší příležitost. Pro kompetentní rozhodnutí máme všechny argumenty. Buď máme nedostatečnou odvahu, nebo je to politika,“ řekl Čunek (o pondělním zastupitelstvu čtěte v článku Sedm hodin diskuze, Čunek ale novou zlínskou nemocnici zatím neprosadil).

Po takovém výsledku asi nemůžete být spokojený, ne?

Nejsem, protože bych byl rád, kdyby byl celý materiál schválený. Ale vzhledem k tomu, že budeme dál pokračovat v práci a nezdržíme se a dopracujeme to, co zastupitelé chtějí, tak jsem přesvědčený, že téměř všechny zastupitelské kluby budou pro.

Na to si ale zastupitelé dali nějaké podmínky...

Dohodli jsme se, že se nezdržíme ani den v přípravách, protože rada má oprávnění pokračovat dál ve výběrovém řízení na projektanta. A také jsme se dohodli, že některé věci ještě dopracujeme. To znamená třeba riskantní varianta, vyjasnění některých ekonomických záležitostí, zpracování další varianty, kolik by stálo, kdybychom udělali už dvě neprojektované etapy, a co by to znamenalo.

Stačila by vám pak těsná nadpoloviční většina?

Určitě ano, ale teď to vypadá tak, že dopracujeme také požadavky, které mají i sociální demokraté nebo jiné kluby. Chtějí si vyjasnit některé záležitosti a pak by většina zastupitelů měla být pro.

To znamená, že rada může vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele projektu?

Můžeme to udělat už teď, protože peníze v rozpočtu na to máme. Už máme k tomu rovněž i předběžné oznámení. Rada to udělat může, ale já bych to neudělal, kdyby dnes zastupitelé řekli, že nesouhlasí s novou nemocnicí, nebo kdyby koaliční partneři nesouhlasili s tím, že rada bude pokračovat v oprávnění, které má.

Tedy v přípravných pracích?

Přesně tak. Jedná se o velké výběrové řízení na projektanta, kde se jedná zhruba o pětiprocentní podíl z celkových nákladů projektu. To je asi 200 milionů korun. V tom budeme pokračovat, ale zahájíme ho až po schválení zastupiteli v červnu.

Zastupitelé žádali také propracovanější oponentní posudek. Zadáte ho?

Ano, ale nebude to v nákladu stovek tisíc korun a mnoha měsíců. Bude udělaný tak, aby to bylo co nejekonomičtější, ale abychom to zároveň zvládli do 17. června.

Co se ovšem stane, když zastupitelé na červnovém zasedání projekt neschválí?

Drtivá většina řekla, že chce řešit nemocnici. Ale kdyby to neschválili, tak se nespustí projekční práce. Vyhlásíme výběrové řízení, vybereme projektanta, ale odložíme zahájení prací až na dobu schválení.

Souhlasíte s plánem na vznik nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích?