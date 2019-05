Kraj měl před lety plán na přeměnu zlínské nemocnice, práce ale nezačaly

Nová silnice, nový interní pavilon a nové centrum akutní medicíny. Kdyby se uskutečnil původní plán rozsáhlé modernizace zlínské nemocnice, měla by dnes své hlavní problémy vyřešené.

Generel Baťovy nemocnice byl zpracovaný v roce 2008. Schválili ho zastupitelé vedení koalicí ČSSD a ODS. Počítalo se v něm se sedmi etapami, které měly, podle tehdejších cen, stát přes šest miliard korun a trvat přibližně 16 až 20 let.

Šlo by ale podle něj stavět i dnes? Kraj tvrdí, že by se musel předělat, protože neodpovídá současné medicíně.

„Jednalo by se o rekonstrukci, která se myšlenkově vrací do minulého století. Nejen já, ale ani primáři si nedovedou představit, co by to znamenalo pro pacienty a personál,“ zhodnotil hejtman Jiří Čunek.

Podle dnešních přepočtů kraje by se pravděpodobně stavělo 12 let a potřeba by bylo 10 miliard korun.

Názory jsou ale i jiné. Která ze dvou stran je blíže pravdě, by měl jasněji ukázat nový oponentní posudek. Vyžádali si ho zastupitelé.

„V každém případě to bylo naplánované tak, aby nedošlo k žádnému omezení lékařského provozu nebo vytvoření provizoria. Z pětadevadesáti procent by se oddělení přesunovala ze starých prostor do nových,“ naznačil ředitel společnosti LT PROJEKT Luděk Tomek, který tehdy materiál zpracovával.

Generel byl pro kraj i nemocnici jen doporučující, přesto při větší investici zvažovaly, jestli nejdou proti němu. Na druhou stranu také počítaly s tím, že po pěti až deseti letech by bylo vhodné jej upravit podle potřeb, dostupných financí nebo technického stavu budov.

Chybějící finance

LT PROJEKT rozdělil modernizaci do dvou fází. První zahrnovala nultou až třetí etapu, která řešila akutní problémy. Druhá nabízela další modernizaci a rozvoj ve čtvrté až šesté etapě. Dnes už by první fáze mohla být hotová.

Ještě za vedení hejtmana Stanislava Mišáka a náměstka Libora Lukáše, v roce 2009, zpracovali odborníci architektonicko-dispoziční studii na první a druhou etapu.

Příprava pokračovala a v roce 2011 měl kraj k dispozici projekt na nultou i první etapu včetně vydaného stavebního povolení. V dalších čtyřech letech, kdy v krajské koalici byla ČSSD, KSČM a Strana práv občanů Zemanovci, se ale práce příliš neposunuly. Proč?

Důvodů je zřejmě více. Tím hlavním ale byly finance. V českém zdravotnictví obecně panovala nepříliš dobrá finanční situace a do velkých investic se nikdo moc nepouštěl.

Baťova nemocnice se navíc potýkala se ztrátou téměř 200 milionů korun. Mluvilo se o hrozící insolvenci.

Za takové situace vedení kraje modernizaci zřejmě řešit nechtělo a nemohlo. Na druhou stranu odmítalo upozornění na špatné vedení nemocnice a problematické hospodaření vysvětlovalo pouze nepříznivou úhradovou vyhláškou, která nemocnici finančně znevýhodňuje.

„Nakonec se modernizace zdržela zřejmě i proto, že se dlouho řešila otázka prádelny. Faktorů, proč se nezačalo stavět, bylo více,“ vysvětlila za tehdejší vedení Taťána Valentová Nersesjan, která měla v radě na starosti sociální oblast.

Sedm etap rekonstrukce

Nultá etapa spočívala ve zbourání staré prádelny, zavedení inženýrských sítí a stavbě nové silnice, která by vedla nad budovou porodnice a interny a usnadňovala dopravu v areálu.

Podle předběžného odhadu měla stát 60 milionů, nakonec se přišlo na to, že by bylo nutné zpevnit svah nad nemocnicí, a cena se zvýšila na dvojnásobek. Nemocnice na tuto etapu dostala od kraje 50 milionů korun.

V první etapě byla připravená stavba sedmipodlažního centrálního pavilonu, který se měl stát interní klinikou. Náklady tehdy překračovaly jednu miliardu. Součástí bylo interní a neurologické oddělení, kardiologie, odborné ambulance, lůžková oddělení i jednotky intenzivní péče.

Na tuto budovu se měl ve druhé etapě napojit pavilon akutní medicíny s chirurgickým urgentním příjmem, centrálními operačními sály a pooperační JIP. Prázdná interna se měla později opravit na chirurgický pavilon, nachystaná byla i modernizace porodnice a další stavby.

„Přípravy došly tak daleko, že na nultou až druhou etapu byl hotový projekt, který stál 26 milionů korun. Na stole bylo i stavební povolení, které se postupně prodlužovalo. A je špatné, že ho současné vedení kraje nechalo propadnout,“ poukázal bývalý zdravotnický náměstek Lubomír Nečas.

Zdržení nastalo i kvůli tomu, že tehdejší vedení nemocnice nedokázalo zajistit část financí na nultou etapu, chybovalo při žádosti o úvěr.

V současnosti není rozhodnuto, jestli kraj postaví novou nemocnici, nebo zmodernizuje areál. Hlasování o investičním záměru stavby v Malenovicích zastupitelé odsunuli a vyžádali si nový oponentní posudek, který by měl obě varianty objektivně srovnat. Další schvalování je naplánované na červen.