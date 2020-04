Koronavirus změní volební kampaň. Bude méně kontaktní a začne později

O Senát může bojovat i Seďa Na podzim se konají i senátní volby v obvodech číslo 78 na Zlínsku, kde bude obhajovat Tomáš Goláň hájící barvy hnutí Senátor 21, a v obvodě číslo 81 na Uherskohradišťsku, v němž by se měl ucházet o znovuzvolení hazardní magnát Ivo Valenta. Ten ale ještě neřekl jasné ano. Sociální demokraté zatím nevědí, koho nasadí na Zlínsku, na Uherskohradišťsku to má být exposlanec Antonín Seďa. „Musí to schválit předsednictvo v Praze, jeho březnové zasedání ale bylo zrušeno. V pátek by se mělo sejít znovu, ale předpokládám, že bude opět zrušeno,“ podotkl krajský předseda Jiří Ott. KDU-ČSL už dříve schválila pro zlínský obvod krajskou radní Michaelu Blahovou, která s Goláněm naposledy prohrála ve druhém kole. Proti Valentovi nasadí starostu Starého Města Josefa Bazalu. „Jde o obvod, kde mají lidovci silnou základnu,“ věří Bazala. Své kandidáty si nemohlo kvůli koronaviru schválit SPD Tomia Okamury. Ani hnutí ANO o svých lidech nemá ještě úplně jasno. STAN bude mít ve Zlíně svého kandidáta. „Chtěli jsme ho představit v dubnu, ale vzhledem ke krizi to odložíme na konec května. V Uherském Hradišti podpoříme lidoveckého kandidáta s tím, že ve Zlíně se ve druhém kole budeme podporovat vzájemně,“ sdělil krajský lídr STAN Petr Gazdík. Piráti na Zlínsku podpoří Goláně, na Uherskohradišťsku zvažují, jestli nasadí svého zástupce, nebo podpoří jiného kandidáta. Také ODS by měla podpořit Goláně, ve druhém obvodě zatím vyčkává. „Osobně mám o kandidátovi jasno, ale ještě to není schváleno. Chtěli bychom tak učinit do čtrnácti dnů. Ve hře je také to, že někoho podpoříme,“ naznačil předseda krajské ODS Stanislav Blaha. Komunisté na Uherskohradišťsku nenominovali nikoho, na Zlínsku za ně chce do Senátu vydavatel Jan Doleček.