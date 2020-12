Zlín zatím hledá hlavního architekta marně, osobnosti se nehlásily

„Hodně mě to mrzí, je to jedna z klíčových věcí. Mysleli jsme si, že proběhne soutěž, v níž bude bojovat více osobností. Nestalo se. Přihlásilo se minimum uchazečů a nedopadlo to tak, jak jsme si to představovali,“ posteskl si náměstek primátora Pavel Brada.

„Když jsem se s některými zlínskými architekty bavil, tak mi říkali, že by je to bavilo, ale nechtějí přijít o svou praxi,“ doplnil.

Na svém pondělním zasedání se bude situací zabývat městská rada, která zřejmě původní výběrové řízení zruší a vypíše nové.

„Potřebujeme delší čas. Zvažujeme i najmutí agentury, abychom tady dostali vhodné osobnosti,“ poznamenal Brada.

Město už požádalo Českou komoru architektů o vytipování zajímavým jmen, některé osobnosti oslovuje napřímo. Výběr hlavního architekta se prodlužoval také jinde, například v Brně nebo v Karlových Varech. „Měli problém tuto pozici obsadit,“ zmínil Brada.

V odboru architekta má v úvodu pracovat pět lidí

Zlín dříve funkci hlavního architekta měl, vykonávali ji například Karel Havliš nebo Pavel Novák, v posledních letech je však bez ní. Radnice má pouze oddělení prostorového plánování, které řídí Ivo Tuček.

„Měl by to být odborník, který má evropský přehled a je nezávislý na lidech okolo. Neměnil by se po každých volbách jako politici,“ zmínil před časem náměstek primátora Miroslav Adámek.

Vybraný odborník bude současně vedoucím Kanceláře architekta města Zlína a měl by si vybírat lidi, s nimiž bude spolupracovat. Radnice původně uvažovala o tom, že by se to mohlo začít dít už ve druhé polovině letošního roku s tím, že v první polovině příštího by kancelář mohla začít fungovat.

Podle Brady bude kancelář projekčním studiem města a měla by propojit urbanismus, městskou zeleň, veřejný prostor a dopravu. Kancelář architekta města funguje v Praze, Brně či Ostravě, kde je tvoří desítky odborníků a tato instituce má svoji váhu.

Ve Zlíně by v úvodu pracovalo pět lidí a organizace by byla rozdělená na čtyři sekce – veřejný prostor, urbanismus, technickou infrastrukturu a data o městě, participaci a PR.