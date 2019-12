Rozvoj Zlína pohlídá městský architekt, s výběrem mají pomoct osobnosti

Pozici hlavního architekta ve Zlíně zrušili před několika lety. Funkci, která je jí podobná, nyní zastává jako vedoucí oddělení prostorového plánování Ivo Tuček. Vzhledem k jeho časovému vytížení mu ovšem na koncepční práci zůstává jen zlomek času.

Situace se však má brzy změnit, protože městské zastupitelstvo schválilo záměr na vytvoření příspěvkové organizace Kancelář architekta města (KAM) Zlína. Ta bude řešit návrhy nových městských čtvrtí, připravovat architektonické soutěže i změny územního plánu, což dnes radnice zadává externí firmě.

„Důležité je propojení urbanismu, městské zeleně, veřejného prostoru a dopravy. Tyto oblasti musejí být koordinovány, což se dosud úplně nedělo,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starost majetek a rozvojové plochy. „Bude to takové projekční studio města,“ shrnul.

Pokud jde o vznik nových čtvrtí, ve Zlíně se k zástavbě aktuálně nabízejí dvě oblasti: pod sportovní halou a na Jižních Svazích po obchodním torzu. V prvním případě se mluvilo o tom, že by pod halou mohla vzniknout nová sportovní hala a parkoviště.

„Když se nám podaří novou instituci etablovat, může pomoci tuto plochu řešit,“ uvažuje Brada. „Pod halou by mohly být multifunkční prostory jako na náměstí, s obchody a veřejnými službami, a například i muzeum,“ naznačil.

Město chce oslovit veřejnost a investory a získat od nich záměry na využití prostoru. Pak je hodlá vyhodnotit a vyhlásit architektonickou a urbanistickou soutěž.

Kancelář architekta města už dnes funguje v Praze, Brně či Ostravě, kde je tvoří desítky odborníků a tato instituce má svoji váhu. Ve Zlíně by v úvodu pracovalo pět lidí a organizace by byla rozdělená na čtyři sekce – veřejný prostor, urbanismus, technickou infrastrukturu a data o městě, participaci a PR.

Zásadní bude, zda město najde vhodného ředitele příspěvkové organizace, jehož pracovní náplň by odpovídala povinnostem hlavního architekta. Zlín vypíše na jeho místo soutěž a do poroty by chtěl pozvat uznávané odborníky, například Evu Jiřičnou.

Jméno šéfa organizace, který si pak vybere své kolegy, by podle Brady mohlo být známé v polovině příštího roku nebo na podzim.

Adámek: Nic neuspěchejme

Podle náměstka primátora Miroslava Adámka (STAN) by nebylo dobré hledání uspěchat. Pokud se nepodaří vhodného adepta najít, raději by počkal.

„Měl by to být odborník, který má evropský přehled a je nezávislý na lidech okolo. Neměnil by se po každých volbách jako politici,“ uvažuje Adámek.

Nová organizace, potažmo její šéf, má tvořit styčný bod mezi veřejností, investory a městem. Hlavní bude, jaký vztah bude mezi vedením města a KAM.

„Organizace bude mít vůči městské radě poradní hlas, který by ale měl být dostatečně silný,“ naznačil Brada.

Fungující příspěvkovou organizací města je například zoologická zahrada v Lešné, jejíž vedení dává návrhy a politici se jimi zabývají a mají konečné slovo.

„V zásadě je to dobrý nápad. Nerad bych ale byl, kdyby město řídili architekti, nikoliv politici. Městská rada musí vnímat problémy komplexněji, a to hlavně z ekonomického hlediska,“ podotkl radní Aleš Dufek (KDU-ČSL). „Je třeba ještě dotvořit vztah mezi příspěvkovou organizací a městem,“ míní.

Do Zlína na konci listopadu přijel předat zkušenosti bývalý primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, kde KAM už také funguje.

„Je to velmi žádoucí. Naše město zdědilo něco zcela mimořádného v podobě architektury. Měli bychom se o to náležitě postarat,“ řekl opoziční zastupitel Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21. „Nová instituce by se měla starat o rozvoj města, včetně veřejných budov, bydlení, podnikání. Hlavní bude její odbornost a kompetence,“ myslí si.

„Systémové plánování a následná jednotná organizace realizací jsou v oblasti architektury města klíčové. Nutné bude správně nastavit kompetence týmu,“ konstatoval zastupitel Ivo Mitáček z uskupení Rozhýbejme Zlín.

Provoz KAM má ročně stát 4 až 5 milionů korun. Umístění ještě není zřejmé, nabízí se zámek či 23. budova baťovského areálu, což jsou objekty města.

„Nová organizace bude nezávislá a její ředitel bude moci vytvořit tým, který bude mít možnost odpovídajícím způsobem ocenit. Jak ukazuje i příklad z jiných měst, pracovní pozice v Kanceláři architekta města je atraktivní i pro lidi ze soukromé sféry,“ dodal Brada.