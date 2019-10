Na místě po bývalém torzu na zlínském sídlišti bude dočasné parkoviště

„Na místě také bude potřeba vybudovat přechod pro chodce ze druhé strany ulice, který zde chybí,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek na veřejném setkání s obyvateli Jižních Svahů.

Někteří z nich si stěžovali na současnou situaci, kdy jsou na místě hromady suti a recyklátu, jenž zbyl po demolici torza.

„Když fouká vítr, nedá se tady dýchat. Auta tam navážejí materiál od rána do večera. Bylo nám slíbeno, že to bude pryč do konce minulého roku, ale pořád se nic neděje,“ uvedl Jiří Otáhal, který je předsedou bytového družstva v ulici Okružní.

Čížek slíbil, že do konce roku bude skládka zlikvidovaná. „Dříve to nešlo, město tento recyklát využívalo například při stavebních pracích v ulici Středová,“ zmínil.

Na části plochy po torzu je momentálně discgolfové hřiště, radnice zde také vybuduje psí hřiště a komunitní zahrádku.

Mluvilo se i o chystaném kruhovém objezdu na Kocandě, který přinese propojení pro řidiče z Podlesí. Město chce mít příští rok stavební povolení.

V Centrálním parku vznikne přírodní biotop

Další novinkou pro obyvatele Jižních Svahů, kterých na sídlišti žije více než 20 tisíc, tedy asi čtvrtina populace celého města, bude přírodní biotop s rozlohou tisíc metrů čtverečních. Vznikne v Centrálním parku a stavět by se měl příští rok.

Chystá se také rekonstrukce střechy budovy knihovny. „Bude třeba ji dočasně uzavřít a přestěhovat na Podlesí,“ informovala radní Kateřina Francová.

Připravené jsou opravy chodníků v lokalitě U Trojáku a příští rok má přijít na řadu proměna zastávky MHD Česká, pro niž hlasovali lidé v projektu Tvoříme Zlín.

Naopak obyvatelé ulice Moravská a Slezská si na proměnu svého okolí počkají. Město dokončuje práce v České ulici.

„To byla první etapa a necháme tamější lidi rok oddechnout,“ sdělil Čížek s tím, že opravy zmíněných dvou ulic mohou přijít na řadu až v roce 2021. Stoprocentně jisté to ale není.

Jasné zatím není ani to, kdy dojde na opravu chodníku z Čepkova na Slunečnou či podchodu v Družstevní ulici.