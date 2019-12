Nové sportoviště nebo muzeum veteránů? Zlín hledá využití plochy pod halou

V roce 2011 chtěl soukromý investor začít stavět na lukrativním prostoru pod zlínskou sportovní halou, kde jsou dnes parkoviště a točna hromadné dopravy, velké obchodní centrum Kaskáda. Než ale získal povolení, zkrachoval. Město od něho koupilo za 80 milionů korun pozemky, jež mu předtím za stejnou cenu prodalo. A začalo řešit, co dál.

Po letech úvah dělá první konkrétní kroky, které by měly vést k novému využití lukrativního prostoru poblíž centra o rozloze 2,6 hektaru. Aktuálně radnice vyzývá veřejné instituce, soukromé firmy, ale i obyvatele města, aby podali návrhy na to, co by tam mohlo vyrůst.

Po jejich vyhodnocení chce příští rok vypsat architektonickou soutěž na celé území. Ve finále by se měl prostor změnit v novou čtvrť s obchody, restauracemi a dalšími službami.

„Jsme přesvědčeni, že koncepční řešení území může být silným impulzem pro nový rozvoj Zlína. Naší vizí je vytvoření multifunkční městské čtvrti, která bude mít vlastní veřejný prostor a bude zahrnovat funkce bydlení, občanské vybavenosti, obchodní i sportovní,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města. „Určitě to nebude monofunkční plocha, pro přilehlou Letnou i zbytek Zlína by měla být atraktivní,“ doplnil.

„Jde o stavebně nevyužité plochy, dosud sloužící pouze dopravě. Vzhledem k rozsahu a poloze vůči centru města jde o jedinečnou příležitost pro rozvoj širšího centra,“ míní náměstek primátora Miroslav Adámek (STAN), jenž má na starost územní plánování.

Šance pro muzeum veteránů

Návrhy na možné využití bude radnice přijímat zhruba dva měsíce, pak si nad nimi sedne odborná komise. A ty, které budou zajímavé a realizovatelné, by se měly dostat do zadání architektonické soutěže, již radnice vypíše příští rok.

A co konkrétně by pod sportovní halou mohlo být? Už delší dobu se mluví o tom, že podnikatel Ladislav Samohýl pod halou vybuduje atraktivní muzeum veteránů. Se zástupci města o tom opakovaně jednal už dříve.

„Vysvětloval jsem to i zastupitelům, ale nic se nedělo. Na městě mají můj návrh už několik let. Klidně ho tam dám ještě jednou, ale nevím, jestli to k něčemu bude,“ reagoval Samohýl.

Pro své muzeum, které čítá přes 300 starých motocyklů a automobilů, má vyhlédnuté i jiné plochy. Před lety kvůli tomu například plánoval opravit 91. budovu v baťovském areálu.

Město by ale o muzeum pod sportovní halou stálo. „Jde nám o to, aby nám bylo nabídnuto něco unikátního, třeba muzeum pana Samohýla. Nečekáme, že by se někdo přihlásil s tím, že chce postavit byty či parkoviště,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

Krajský soud i sportovní hala

V souvislosti se zastavěním území pod halou se nabízí otázka, jestli to nemůže být příležitost pro stát, aby tam vybudoval plnohodnotnou pobočku krajského soudu, která ve Zlíně dlouhodobě schází.

„Neznám zatím podrobnosti záměru města. Až je zjistím, pouvažuji o tom,“ naznačil předseda brněnského krajského soudu Milan Bořek. Ve Zlíně vhodné prostory už nějakou dobu hledá a situaci chce řešit.

„Byl by to přínos, aby lidé nemuseli k soudu dojíždět. Pokud se státní instituce přihlásí, budeme se muset bavit o tom, jak to zrealizovat,“ vzkázal Korec. Mohlo by jít i o dlouhodobý pronájem státu v městských prostorách, což by pro obě strany bylo přijatelné.

Už dříve město uvažovalo, že by pod současnou sportovní halou vyrostlo nové kryté sportoviště. I tato varianta je ve hře.

„Je to dobrá myšlenka. Nová hala si najde své místo na slunci a bude plně obsazená,“ uvedl před časem Jaroslav Kotala, ředitel Sportovních klubů Zlín, jež vlastní starou halu.

Z území by naopak nemělo úplně zmizet parkování ani točna, která možná změní polohu. Přibýt tam mohou například městské byty.

Jasněji bude po zpracování studie příští rok. Podle radních je zatím složité říci, kdy by se mohlo začít stavět. Bude záležet i na tom, co nakonec pod halou vznikne, přičemž výstavba může probíhat postupně.

„Realizace bude na delší dobu, budeme to skládat postupně. Část záměrů připravíme v tomto volebním období,“ podotkl Brada.

Opozice tento záměr vítá, byť s připomínkami. „Ideální by bylo, kdybychom měli zpracovaný plán komplexního rozvoje středu města, abychom věděli, co nám tam schází. Jinak se může stát, že tam vznikne něco, co se z dlouhodobého hlediska může ukázat jako problematické,“ upozornil zastupitel Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21.