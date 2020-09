Názor na nemocnici po volbách nezměníme, říká lídryně Pirátů Ančincová

„Pokud získáme 15 procent a víc, budu velmi spokojená. Cokoliv pod 10 procent budu považovat za neúspěch,“ říká ekonomická analytička Hana Ančincová.

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?

Začínala jsem s občanským aktivismem, který je dobrý, ale některé věci můžete měnit až politickou cestou. Myslím si, že Zlínský kraj potřebuje změnu a lepší péči. A to především s ohledem na novou nemocnici, kterou prosazuje lidovecký hejtman Jiří Čunek.

Můžete být konkrétnější?

Nelíbí se nám, jak kraj na toto téma komunikuje a jak hospodaří s veřejnými prostředky. Doposud vydal na propagaci nové nemocnice 927 tisíc korun. Považuji to za vyhozený milion. Nová nemocnice provází lidi úplně všude, před filmem v kině, v MHD, u lékaře. Nedávno jsem seděla v čekárně chirurgické ambulance a na obrazovce se tam střídaly spoty o preventivních vyšetřeních a o propagaci nové nemocnice. Považuji to za předvolební kampaň. Je to pouhá reklama, vizuální smog, nic se nevysvětluje.

Jak by měl kraj peníze využít?

Nemocnice je věcný problém. Jde o to, jestli ji kraj ekonomicky utáhne, jaký bude mít dopad na ostatní nemocnice, a o další věci. Kdyby kraj vynaložil peníze na vysvětlování těchto otázek ještě před tím, než novou nemocnici schválili zastupitelé, tak kolem toho nemusely být takové emoce.

Čunek říká, že oprava staré nemocnice by stála 10 miliard korun a výstavba nové by vyšla na 8 miliard. Co říkáte na tento argument?

Pan hejtman chce vypadat jako rozhodný chlap, který má jasnou vizi, již si prosadí. Nemyslím si však, že je to úplně dobře. Pro novou nemocnici nedokázal nadchnout ani všechny koaliční partnery (ANO nemocnici nepodpořilo – pozn. red.). Není to tak černobílé, jak on tvrdí. Čísla, která používá, považuji za nepřesná. Nevěřím jim. Měl věnovat mnohem větší pozornost rekonstrukci. Už dříve vznikl projekt, který počítal s opravou stávajícího areálu. My prosazujeme, aby se aktualizoval a posoudily se obě varianty. Do projektu nové nemocnice například není započítané přístrojové vybavení. I proto částka 8 miliard na její výstavbu nebude konečná. Bude vyšší.

Z jakého důvodu by se měl hejtman snažit za každou cenu postavit novou nemocnici?

Některé strany říkají, že si hejtman staví svůj pomník a že má nějaké jiné zájmy. O tom ale nechci spekulovat. My nechceme vést kampaň ve stylu Antičunek, jak jsme na celostátní úrovni svědky kampaně Antibabiš.

Může Čunkovi nová nemocnice uškodit?

Tyto volby považuji za referendum o nemocnici a bude to základ povolebního vyjednávání všech stran. Myslím si, že nemocnice hejtmanovi může uškodit. Lidem vadí způsob, jakým ji prosazuje, cítí v tom pachuť. Například v tom, že se hejtman sešel s panem Rafajem (Petr Rafaj, předseda antimonopolního úřadu, který posuzoval námitky proti soutěži na projektovou firmu, jež navrhne novou nemocnici – pozn. red.). Důvěru k projektu podkopává také to, že s ním nesouhlasí ekonomický náměstek kraje (Jiří Sukop z ANO – pozn. red.), který říká, že na to kraj nemá peníze.

Podle Čunka jde ze strany kritiků o předvolební rétoriku a po volbách změníte názor.

Piráti názor určitě nezmění, přes nový posudek nejede vlak.

Proti nemocnici se vymezují i další strany, jednáte už mezi sebou o možné povolební spolupráci?

Nějaké schůzky se uskutečňují, máme je v evidenci na našich webových stránkách. Sešli jsme se už se zástupci KDU-ČSL, STAN, ANO, ODS. V případě KDU-ČSL a STAN nás rozděluje názor na novou nemocnici. S ANO a ODS jsme si řekli, že necháme voliče rozdat karty a uvidíme po volbách. Oba subjekty stejně jako my nechtějí novou nemocnici a požadují aktualizovaný posudek na opravu té stávající. Dává nás to určitým způsobem dohromady. Proto může po volbách vzniknout koalice bez KDU-ČSL.

Takže si umíte představit, že Piráti budou v koalici s ANO, které na vládní úrovni ostře kritizují?

Dokážu si to představit. Dali bychom se dohromady kvůli hejtmanovi Čunkovi a kvůli nemocnici, kterou prosazuje.

Hana Ančincová Jednička kandidátky Pirátské strany se narodila se v roce 1989 ve Vimperku, vystudovala obor Finance a právo na Ekonomickosprávní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Velkou část života bydlela v Kroměříži, od roku 2015 žije v Hulíně. Ve sdružení Piráti Kroměříž se stará o administrativní záležitosti. Členkou strany je od roku 2017. Je členkou Kontrolního výboru města Kroměříže a u Pirátů také zastává funkci člena Republikového výboru.

Víte, s kým po volbách do případné koalice určitě nepůjdete?

S SPD a KSČM. A to ani v případě, že bychom díky nim mohli složit koalici proti lidovcům.

Co byste udělali jako první, pokud byste byli v koalici?

Zadali bychom audit na prověření celé zakázky, dali jí stopku a vrátili na stůl rekonstrukci stávající nemocnice. Aktualizovali bychom potom posudek na její opravu.

Některé strany se angažují na akcích spolku, který bojuje za záchranu stávající Baťovy nemocnice. Vy na nich naopak vidět nejste. Jaký je důvod?

Nespolupracujeme s nimi proto, že si myslíme, že když je tady takový spolek, tak by měl být apolitický. Když se na něho nabalí politici, lidé to začnou vnímat jako politický boj a předvolební kampaň. Tomu jsme se chtěli vyhnout.

V komunálních volbách ve Zlíně před dvěma lety Piráti získali jen šest procent. Neleká vás to?

Je pravda, že celostátní preference se ne vždy přenášejí do regionů. Obecně si ale myslím, že naše preference v regionech rostou. Doufám, že dopadneme ještě lépe než v eurovolbách, kde jsme v kraji měli kolem 11 procent. Máme dobrý program, neřešíme jen nemocnici. Máme zástupce v městské radě ve Zlíně, v Kroměříži. Lidé o nás už vědí.