Nevím, kde chce Zlínský kraj na novou nemocnici vzít, říká lídr KSČM Mařák

„Porušil jsem vlastní názor, že by regionální politik neměl být ve funkci déle než tři volební období. Ale dostal jsem opět důvěru. Současně vím, že jsou to moje poslední volby, chci se věnovat vnukům,“ říká Mařák.

Nevypovídá to také o tom, že nemáte nové výrazné kandidáty?

Recyklovaní politici jsou ve všech tradičních stranách, u lidovců i sociálních demokratů. Lidé však budou v těchto volbách volit více podle politické příslušnosti. Takže doufám, že se nenechají nalákat na pět tisíc korun rouškovného (plánem vlády na vyplacení mimořádného pětitisícového příspěvku důchodcům – pozn. red.) a další populistické sliby.

Volební výsledky KSČM klesají. V roce 2012 jste v kraji získali 16 procent, v roce 2016 jen osm procent. Nemáte strach, že se do zastupitelstva nedostanete?

Podle celorepublikových preferenčních průzkumů jsme na hranici volitelnosti už delší dobu. Takže teoreticky se do zastupitelstva nemusíme dostat. Máme ale své představy. Úspěchem by bylo, kdybychom obhájili čtyři mandáty, což znamená asi osm procent hlasů.

Komunisté dlouhodobě sbírají hlasy nespokojených voličů. Neloví ale v této skupině příliš mnoho stran?

To neovlivníme. V naší voličské skupině je hodně důchodců, a když najednou bylo možné valorizovat důchody, tak řada z nich začala volit ANO. Přeji jim to, ale je to od ANO populistické. V roce 2012, kdy jsme získali 16 procent hlasů, ještě doznívala ekonomická krize. Tehdy lidé mohli volit proti vládě.

To vše ale přebije velké krajské téma, jímž je nová nemocnice. Jaký je váš postoj?

Podle nás by stačilo aktualizovat stávající generel rozvoje Baťovy nemocnice. Chceme ji rekonstruovat, ne stavět novou. Důvodů je víc, stačí se podívat na obě lokality. Dnes je nemocnice v relativně klidné části Zlína. Nové místo v Malenovicích je blízko obchodních center, hlavního silničního tahu, železnice a sídliště.

Jak se může nemocnice promítnout do voleb?

Nemocnice je základním tématem předvolebních debat a kampaně. Skupina podporovatelů nové nemocnice je pořád stejná, ale skupina odpůrců se stále zvětšuje. A když se podíváme do krajského zastupitelstva, tak pro je jen KDU-ČSL a STAN. Piráti, kteří se dostanou do zastupitelstva, ji také nepodporují. Jako zastupitel mám podrobnější informace než veřejnost, jež se o tématu dozvídá zejména z krajského webu a magazínu, kde zaznívají názory hejtmana a lidí, kteří záměr podporují. A ti opakují, že by oprava Baťovy nemocnice trvala 12 let a stála by více než výstavba nové. Ta by vyšla na osm miliard a za pět let by byla hotová. A neměla by zásadní vliv na ekonomiku kraje. To jsou ale všechno nesmysly.

Kraj podle vás nemocnici ekonomicky neutáhne?

Je to velký hazard. Na letošek je předpovídaný propad daňových příjmů kolem půl miliardy korun. Posílení autobusové a železniční dopravy bude stát přes miliardu. Kraj navíc slíbil poslat do nemocnice v Kroměříži a ve Vsetíně po miliardě na investice. Kde na to chce vzít? A pokud jde přímo o novou nemocnici, tak na ni si kraj hodlá vzít úvěr tři miliardy, čtyři miliardy chce dát ze svého a osmá miliarda má být podíl Baťovy nemocnice. Kde na to nemocnice vezme? Když se někoho zeptáte, zda chce novou nemocnici, tak každý řekne ano. Ale musíte se také ptát, jestli na to kraj bude mít.

Takže rekonstrukce stávající nemocnice je dostačující?

Když jsme končili předposlední volební období, tak byly připravené peníze na výstavbu nové interny ve stávajícím areálu. Když nastoupila nová garnitura, končilo stavební povolení, které se dalo prodloužit. Nebyla k tomu ale vůle. Už v té době existoval záměr na novou nemocnici.

Ivan Mařák Narodil se v roce 1962

v Nedakonicích a vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně.

Do komunistické strany vstoupil po vzoru svého otce v roce 1990. Zastupitelem Zlínského kraje je od roku 2008, v letech 2012–16 pracoval jako náměstek hejtmana. Působí také jako zastupitel města Uherské Hradiště. V minulosti pracoval ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti i jako ekolog Povodí Moravy.

V současnosti řídí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu.

Komunisté byli ve vládnoucí koalici, když se nemocnice potácely ve velkých problémech. Zlínský kraj tehdy do zlínské nemocnice vkládal miliony, aby ji zachránil. Teď jsou na tom ale špitály výrazně lépe.

Už za nás se začal stav nemocnic zlepšovat, není pravda, že je z bahna vytáhl až současný hejtman. Za naší koalice přišel nový tým do Kroměřížské nemocnice, nový ředitel nastoupil do nemocnice v Uherském Hradišti. Zlínská nemocnice měla problémy už delší dobu. Kumulovaná ztráta byla obrovská, bylo třeba jí pomoci, aby byla důvěryhodnější vůči bankám. Proto se do ní vkládal majetek.

Může nová nemocnice ve volbách hejtmanovi Jiřímu Čunkovi ublížit?

Teoreticky by mohla oslabit jeho pozici.

V těchto volbách půjde o to, jestli vyhraje KDU-ČSL, nebo ANO. A pak bude otázka, jestli se opět dají dohromady. Poskládat koalici bude velmi složité.

Je nemocnice tématem, které může přebít ideologické rozdíly a spojit odpůrce do jednoho bloku, který by mohl chtít vytvořit koalici?

Můžeme jít s ANO a ČSSD, možná s SPD. Koalice proti nemocnici může vzniknout, byla by to cesta k dosažení toho, co chceme. Bude to ale těžké, protože jsou strany, které s námi nikdy spolupracovat nebudou, i když nesouhlasí s novou nemocnicí, jako třeba ODS.

A co koronavirus? Ovlivní současná situace výsledky voleb či volební účast?

Mám obavu z toho, aby bylo dost lidí ve volebních komisích. Sedává v nich hodně starších lidí, kteří mohou mít strach z nákazy. Otázkou také je, jestli nebudou mít strach přijít voliči. Můžeme se tak dostat na volební účast jako v senátních volbách, tedy kolem 15 procent. Měli bychom začít vážně uvažovat o možnosti volit elektronicky.