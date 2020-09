Raději dejme peníze mladým lékařům a opravme nemocnici, říká lídr SPD

„Nová nemocnice bude pro kraj obrovská ekonomická zátěž v době, kdy je budoucnost velmi nejistá. Nevíme, do čeho se řítíme. Říká se, že je dobré se krizí proinvestovat, ale já bych byl opatrnější,“ uvažuje Vladimír Zlínský.

Jste lékař s příjmením Zlínský. Nejde ze strany SPD tak trochu o marketing?

Může to hrát nějakou roli, ale doufám, že nejsem jen marketingový tah, mám také nějaké schopnosti a dokážu je předvést, což se ukáže třeba v předvolebních debatách a nakonec ve volebním výsledku.

Nebo na vás padla volba proto, že hlavním tématem voleb bude nová nemocnice?

To bylo také důležité hledisko. Dostal jsem důvěru vedení našeho hnutí a členů krajské organizace SPD. Je pravda, že i ČSSD a Trikolóra mají jako jedničky lékaře. Jako doktoři máme zkušenosti z lékařského prostředí, které teď můžeme využít.

Jaký je váš postoj k nové nemocnici, kterou prosazuje hejtman Jiří Čunek?

Spíše negativní. Pro mě je primární personální otázka. Pracoval jsem v nemocnici ve Zlíně, v Uherském Hradišti i v Kroměříži. Nepochybně je důležité mít dobré lékařské vybavení a pracovní prostředí, ale bez motivovaných a erudovaných lidí je supermoderní špitál k ničemu. Když nám před časem pánové Šamaj (Martin Šamaj – bývalý manažer Penty, který je autorem záměru na novou nemocnici ve Zlíně) s Čunkem přednášeli tři hodiny o nové nemocnici, vypadalo to velice pěkně. Ale pak řekli, že nová nemocnice má vyřešit i personální problém s lékaři. Mají představu, že nejlepší odborníci z Česka i z Evropy přijedou pracovat do Zlína. Já tomu ale nevěřím.

Jaké řešení prosazujete?

Opravit starou nemocnici, přičemž v první fázi by to nemuselo stát tolik peněz a kraj má něco našetřeno. Část peněz by si kraj měl ponechat na řešení personální krize. Mladí lékaři odcházejí ze lepšími penězi. Udržet je tady můžou jenom vyšší platy a sdílná atmosféra na oddělení. Starší doktoři by se měli těm mladším více věnovat. Ještě větší krize však bude v ambulantní složce. Průměrný věk praktických lékařů v Česku je 56 let, u pediatrů ve Zlínském kraji dokonce 59 let. A nikdo neví, kdo je nahradí. Podobná je situace u některých odborností ambulantních specialistů a u stomatologů. To je obrovský problém.

Zastupitelé za SPD ale při hlasování novou nemocnici podpořili. Jak se k tomuto tématu staví vaši členové?

Těžko se to posuzuje, ale spíše jsou proti. Odhadem v poměru 60 ku 40 procentům. Naši dva krajští zastupitelé jsou ale zase přesvědčeni, že nová nemocnice je dobré řešení. Mají takový názor a já ho respektuji, i když si myslím něco jiného. Celé volby budou referendem o nemocnici.

Může dění kolem nemocnice Čunkovi ve volbách uškodit?

Já hejtmana svým způsobem obdivuji. Takových lidí je v naší politice málo. Vystupuje sebevědomě, dokáže si věci obhájit. Hned tak něco ho nevykolejí. Silná osobnost ale může mít problém s komunikací s ostatními lidmi. A to je případ hejtmana. Snaží se dominovat spíše než domlouvat. Tlačí příliš na pilu. Celkově mu proto může nová nemocnice spíše ubrat hlasy.

A co povolební koalice proti nové nemocnici, je to podle vás reálné téma?

Je možné, že vznikne, nabízí se to. My se ale takových jednání neúčastníme. Některé strany se vůči nám vymezují a říkají, že s námi do koalice nepůjdou. To my neděláme. Nám záleží na lidech a na programu. Ideologie není na kraji prvořadá.

Je možné vaši vlasteneckou ideologii v kraji nějak uplatnit?

Chceme, aby ve Zlínském kraji pracovali především naši spokojení lidé. A nechceme, aby tady působily zpolitizované neziskové organizace, které obhajují imigraci z islámských zemí. To je naše vlastenectví.

Vladimír Zlínský Lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se narodil v roce 1964. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Má atestaci z oboru otorhinolaryngologie (ušní-nosní-krční). Působil v nemocnicích ve Zlíně, Kroměříži či Uherském Hradišti a dvanáct let v soukromé ambulanci v Otrokovicích. V současnosti pracuje u soukromé zdravotnické společnosti. Je také městským zastupitelem ve Zlíně za hnutí SPD, jehož je členem od roku 2018.

V kraji se ale nic takové neděje. Není to jen virtuální problém?

Nazval bych to spíš potenciálním problémem. Musíme se k němu vymezit, protože od nás není daleko. Časem se k nám může přelít. Jde o preventivní krok. Nebudu proti nikomu vystupovat agresivně, současně však nechci, aby naše děti byly ovlivňovány jednostranně.

Řada stran a hnutí nechce spolupracovat s KSČM a SPD, což vám zavírá dveře do koalice, ne?

Možná zavírá. Ale rozhodující budou volební výsledky. Pokud nás budou potřebovat do koalice, tak s námi budou muset jednat. Já můžu jen dokazovat, že nejsme extremistická strana, jak někteří tvrdí. Je to jen nálepka, kterou nám někdo z nějakých důvodů dal. Potýkám se s tím neustále. Jsem městský zastupitel ve Zlíně a tamní rada nás dala do klatby, nejsme v žádné komisi ani výboru. Jsme izolovaní.

Podle politologů vás často volí lidé, kteří mají blízko k pravicovému extremismu.

Kdybych byl extremista a vyzýval k násilí, tak bych byl nebezpečný. Ale takový nejsem. Nic takového nedělám. A je třeba říci, že existují také levicoví extremisté. A víme, koho volí. Nechci tu stranu jmenovat, ale to nikomu nevadí. Jejich slovo má ve sdělovacích prostředcích větší váhu než naše. Jsou chráněni, zatímco my pranýřováni.

Jak se může do voleb promítnout koronavirus?

Velmi. Počet nemocných stále roste. Starší lidé se budou bát přijít k volbám, což může jejich výsledek zásadním způsobem ovlivnit. Pokud přijde jen mladší a střední generace, tak se třeba dočkáme velkého překvapení.