Pochválit hejtmana Čunka? Nemám za co, říká lídryně ČSSD Sehnalová

„ČSSD se dohodla na spolupráci se Stranou zelených na doplnění řady jmen na kandidátku. A z těchto jednání vyplynula varianta, že jedničkou jsem já,“ říká Sehnalová v předvolebním rozhovoru MF DNES.

Co vás přesvědčilo k návratu do politiky?

Klíčové bylo dění kolem nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Když jsem tuto výzvu dostala, podpořilo mě i hodně kolegů v nemocnici, proto jsem kývla.

Zkuste stručně říct, co vám na nové nemocnici nejvíce vadí.

Její stavba destabilizuje ostatní nemocnice v kraji a nabourá stávající dojezdové vzdálenosti zejména z Valašska. Lokalita je nevhodně vybraná a finanční náročnost je pro Zlínský kraj mimo realitu.

Sociální demokracie se na tohle téma hodně soustředí, myslíte, že vám to pomůže k lepšímu výsledku?

Je to náš názor, ne marketingové heslo. Chceme zachovat dostupnou zdravotní péči, což je pro nás ústřední volební téma.

Hlavní argument zastánců stavby zní, že stavba nového špitálu v Malenovicích je levnější a rychlejší než oprava současného areálu. Nemají pravdu?

Stávající vedení kraje tvrdí, že nemocnice je v havarijním stavu, což není pravda. Řada objektů je nově postavených či opravených. Pro modernizaci interny bylo předchozím vedením kraje navíc připravené stavební povolení a zajištěné finance. Jenže současné vedení Zlínského kraje ho nechalo propadnout, což bylo trestuhodné. Nová interna už mohla stát nebo být před dokončením. Chceme se k tomu vrátit a modernizaci Baťovky po etapách provést.

Není však pro pacienty komfortnější být v novém než řadu let trpět hluk z oprav?

Zlín není jediná nemocnice, která by se průběžně modernizovala. To je standardní věc, navíc v pavilonovém uspořádání jsou opravy jednodušší finančně i provozně. Areál je navíc nádherný a plný zeleně, ani zdálky to nejde srovnat s Malenovicemi a místem u hlavní silnice u průmyslového areálu. Právě komfort pro pacienty je v současném areálu větší. Přece i prostředí léčí.

ČSSD tvrdí, že kraj nemá na stavbu nemocnice dost peněz. Vaše strana ve vládě ale zadlužuje celou zemi daleko vyššími částkami, tak proč vám vadí možný dluh u Zlínského kraje?

To jsou dvě rozdílné věci už tím, co tyto rozpočty tvoří. Kraj dnes tvrdí, že nová nemocnice má stát osm miliard korun, ale reálně to může být daleko víc. A taky jde o to, že na oltář tohoto megalomanského projektu Jiřího Čunka padne rozvoj celého kraje. Investice do jiných oblastí se budou muset omezit, protože na ně nebudou peníze. Upozornil na to také ekonomický náměstek hejtmana (Jiří Sukop z ANO - pozn. red.), ale jeho názor hejtman ignoroval.

Když sociální demokracie vedla Zlínský kraj, ředitel Pavel Calábek výrazně zadlužil nemocnice v Kroměříži a Zlíně, hejtmanství do nich proto muselo dávat peníze. Jak vám mají voliči věřit, že teď byste se o zdravotnictví postarali lépe?

Kraj jsme přebírali v roce 2008, kdy začínala hluboká hospodářská krize, která dopadla na státní rozpočet a financování zdravotnictví. Úhradová vyhláška zejména od roku 2013 výrazně zasáhla i krajské nemocnice. Zlepšilo se to až dva roky poté. Poslední dva roky vlády ČSSD už byly nemocnice v černých číslech. Předávali jsme nemocnice v lepší kondici, na což mohlo současné vedení kraje navázat.

Ta zlínská ale byla v minusu a způsob, jakým ji Calábek vedl, budil řadu kritických ohlasů.

Jeden z problémů Baťovky jsou podle mě neustálé změny vedení, chybí tam větší kontinuita. Nemocnice má řadu různých problémů z různých období, není to zdaleka otázka jednoho ředitele.

Z desátého místa kandiduje Stanislav Mišák, který je ve Zlíně vidět také na billboardech. Není zvláštní, že nejznámějším politikem ČSSD v krajském městě je pořád 67letý bývalý hejtman a nikdo nový na obzoru není?

Stanislav Mišák je významná osobnost ČSSD a politik, kraj zná dokonale a má obrovské zkušenosti. Proto s ním počítáme i nadále a jsem ráda, že je na kandidátce.

Olga Sehnalová Narodila se v roce 1968, vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a pak pracovala v Kroměřížské nemocnici. V roce 1990 vstoupila do ČSSD, od roku 1998 je městskou zastupitelkou v Kroměříži a v letech 1998–2009 působila jako místostarostka. V letech 2008–12 byla krajskou zastupitelkou a v letech 2009–19 pracovala jako poslankyně Evropského parlamentu. Své členství v ČSSD loni ukončila, jedničkou kandidátky je tak nyní z pozice nestraníka.

A proč je tedy Mišák až desátý? Už minule se dostal do krajského zastupitelstva jen díky preferenčním hlasům.

Bylo to jeho přání, být na stejném místě jako při minulých krajských volbách, nechtěl být na vyšší pozici. Proto mu bylo vyhověno.

Co říkáte na možný vznik povolební koalice proti nové nemocnici?

Dovedu si to představit. Zdravotnictví je nejen pro nás středobod programu, takže se po volbách budeme bavit se všemi stranami, které to vidí stejně jako my.

Hejtmana Čunka hodně kritizujete, je ale něco, za co byste ho pochválila?

Ne.

Vážně za nic?

Opravdu ne.

Na mě to místy působí, že spory mezi členy ČSSD a hejtmanem už se z politické roviny přelily do té osobní.

Není se co divit, řada lidí má s jeho chováním zkušenosti. Jednou nazve lidi, kteří mají obavy o budoucnost krajských nemocnic, pitomci, jindy označí zdravotní sestru, která se odváží na něco zeptat, za pomatenou ženskou. Začalo to už čistkou nepohodlných primářů v Baťově nemocnici, odkud museli odejít lidé, kteří k němu nebyli dost loajální. Z mého pohledu je celé současné vedení kraje velmi nešťastné.

Proč myslíte?

Nemocnice v Malenovicích se občanům vnucuje pomocí přeběhlíků, ODS z krajské koalice vystoupila, projekty se schvalují navzdory názoru ekonomického náměstka... Je toho víc. Takhle to teď chodí ve Zlínském kraji.