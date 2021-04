Řidičům v Hradišti začíná martyrium, oprava křižovatky ochromí průjezd

Práce jsou naplánované od 6. do 23. dubna. Obavy z přetížení dopravy sdílí i radnice. Potížím se nebude možné vyhnout.



„Akce se neobejde bez dopravního omezení. Zejména ve špičkách bude nutné počítat s tvorbou kolon na hlavním průtahu městem a také s časovým zdržením,“ upozorňuje Jan Pášma, mluvčí Uherského Hradiště.

Všechna plánovaná omezení se dotknou i chodců. Silničáři jim v rámci první etapy rekonstrukce uzavřou od 6. do 14. dubna tři a ve druhé etapě, od 15. do 23. dubna, dva přechody. Pěší navede na chodníky podél hlavního tahu speciální značení.

Podle místostarosty města Jaroslava Zatloukala budou dopravní komplikace sice nepříjemné, avšak několikrát odkládaná obnova poničeného povrchu křižovatky už je nezbytná. „Především proto se silničáři rozhodli spustit akci už nyní,“ vysvětlil Zatloukal.

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Šéf jeho zlínské správy Karel Chudárek uvedl, že práce si vyžádají bezmála 6,5 milionu korun.

A co tedy na řidiče čeká? Celý provoz se na hlavním tahu svede pouze do jednoho pruhu s obousměrným provozem. Takže v první fázi rekonstrukce se řidiči vůbec nedostanou do zcela uzavřené ulice Sokolovská a ve druhé do ulice Všehrdova.

„Objízdné trasy budou v obou etapách v podstatě stejné. Ty, které povedou přes město, budou moci využívat pouze osobní auta, nákladní vozy do 3,5 tuny a autobusy MHD. První objížďka povede odbočením z kruhového objezdu u zimního stadionu na sídliště Východ, kterým se řidiči dostanou zpět na třídu Maršála Malinovského, tedy na silnici I/55,“ přibližuje místostarosta Zatloukal.

Druhá objízdná trasa pro ty, kteří se s osobními vozy budou chtít dostat přímo do centra Uherského Hradiště, pak povede odbočením ze třídy Maršála Malinovského do ulic Svatoplukova, Na Morávce, Politických vězňů, Obchodní a Hradební. „Odtud se pak řidiči dostanou zpět na Velehradskou třídu, na silnici I/55,“ upřesnil Zatloukal.

Tranzitní nákladní doprava se vyhne městu

Řidiči budou muset pozorně sledovat dopravní značení v případech, kdy budou chtít odbočit. „Silnice vedoucí ulicí Sokolovská bude v místě křížení s hlavní křižovatkou průjezdná, ale vozidla přijíždějící po hlavním tahu ve směru od Starého Města do Sokolovské neodbočí. Stejně tak vozidlům jedoucím ve směru od Bílovic nebude umožněno odbočení na Hodonín,“ uvedl mluvčí Pášma.

Vozidla s tonáží nad 3,5 tuny čeká po celou dobu rekonstrukce objížďka přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla, Topolnou, Bílovice a Jarošov.

I když uzavírky na hlavním tahu budou jen částečné, zpomalení provozu se významně dotkne také tranzitní kamionové dopravy.



Mezinárodní silnice I/55 pod názvy Velehradská a třída Maršála Malinovského totiž vede přímo centrem města. A je jedinou, která těžkým nákladním vozům dosud umožňuje cestu do Rakouska směrem na Hodonín nebo na Slovensko přes Uherský Brod. V čase rekonstrukce bude průjezd pravděpodobně zakázán.