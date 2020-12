Slovácké trojměstí si připlatí za dopravu, s MHD už nebude pomáhat kraj

„Dosud nám s městskou dopravou organizačně i finančně pomáhal kraj. Teď si musíme poradit sami a sami ji také financovat. Proto dojde ke zvýšení částky, kterou doplácíme smluvnímu dopravci, zhruba na dvojnásobek,“ uvedl místostarosta Uherského Hradiště Jaroslav Zatloukal, který má dopravu na starosti.

Zlínský kraj totiž nepočítá s tím, že by se od nového roku finančně podílel na fungování a provozování městských linek. Organizovat a platit bude jen veřejnou linkovou a železniční dopravu.

V pokladnách jednotlivých měst se to projeví rozdílně. Ve Vsetíně, Valašském Meziříčí nebo Uherském Brodě se náklady nezvýší, v Uherském Hradišti a menší míře zřejmě také ve Starém Městě a Kunovicích to bude jinak.

Doprava je tady totiž komplikovanější než jinde a spoje, které fungují v rámci MHD, jsou rozdělené. Autobusy, které vozí cestující mezi zmíněnými městy, financoval kraj. Ty, které obsluhují vnitřní část města, platí Uherské Hradiště. I krajské linky jsou ale součástí MHD a v příštím roce proto plně přejdou pod města a náklady se jim tudíž zvýší.

Uherské Hradiště doplácelo dopravci na provoz MHD šest až sedm milionů korun ročně. Staré Město a Kunovice pak statisíce korun. O tom, jak přesně se částky změní, města s krajem jednají.

„Ještě vedeme jednání a domlouváme se tak, aby dopad byl co nejmenší. Například linka číslo 1, která jezdí mezi souměstím, by se mohla zrušit a nahradily by ji autobusy příměstské dopravy, které spadají pod kraj,“ řekl starosta Starého Města Josef Bazala.

Další vyšší náklady předpokládá Uherské Hradiště v souvislosti s příměstskými linkami, kterými cestují nejen obyvatelé okolních obcí, ale i občané souměstí, a kde platí výhodnější tarif. Města solidárně přispívají na provoz veřejných linek Zlínskému kraji částkou ve výši 100 korun na občana a rok. I to by se mohlo změnit.

„Jak to bude s cenami, zatím není vyjasněné, mohou nastat různé varianty. My každopádně chceme, aby cestující z okolních obcí i cestující v souměstí platili jízdné podle jednoho tarifu. Je proto možné, že kvůli zachování cen tarifu MHD i na příměstských linkách budeme dofinancovávat ztráty ještě nad příspěvek, který teď kraji platíme,“ upřesnil Zatloukal.

Jinde provozují MHD sami

Ve Vsetíně nebo Valašském Meziříčí nepotřebují autobusy veřejné linkové dopravy organizované Zlínským krajem. MHD si organizují a financují sami a změny v systému na ně nedopadnou. Valašské Meziříčí platí ze svého rozpočtu na provoz MHD 15 milionů korun ročně, Vsetín také, ale od příštího roku se částka zřejmě zvýší na 18 milionů.

Ve Valašském Meziříčí lidé jezdí po městě za symbolických 130 korun za rok, předtím byla dva roky doprava zdarma a k bezplatnému cestování se vrátí v příštím roce.

Uherským Brodem neprojíždí klasická MHD, ale čtyři krajské linky, které městskou dopravu částečně nahrazují. Radnice na ni dopravci platí ročně přibližně 2,5 milionu korun.

„Tak by to mělo zůstat i po spuštění integrované krajské dopravy. Kraj bude linky provozovat dál, a jestli vzniknou vyšší finanční ztráty na jejich provoz, to se ukáže,“ konstatoval místostarosta Jan Hrdý.

Kroměříž provozuje vlastní linky městské dopravy prostřednictvím svých technických služeb. Kraj na ně nepřispívá a roční náklady na provoz se pohybují kolem osmi milionů korun.