Opravená komora i jez. Na oblíbený Baťův kanál se znova vracejí lodě

Spytihněvská komora získala mimo jiné nová vrata a značení. Na konci dubna prošla provozními zkouškami. Ve Spytihněvi je opravený také jez, kvůli čemuž byl měsíc zavřený přejezd.

„Nově jsme opravili vypouštěcí stavítko na vzpěrných vratech plavební komory Babice, úchytná lana a kotvicí oka na komorách v Huštěnovicích a Uherském Ostrohu a došlo také na opravy technologií na komorách Vnorovy I. a Petrov. Vodní cesta je připravená na pět měsíců provozu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Modernizaci má za sebou rovněž stavidlo ve Veselí nad Moravou, které jako jediné zajišťuje napouštění povrchové vody z řeky Moravy do jižního kanálu vodní cesty od Veselí nad Moravou až po jez Sudoměřice. Provoz plavebních komor letos vychází na 109 dní. V květnu a září jsou plavební komory v provozu od pátku do neděle, od června do konce srpna pak od úterý do neděle.

„Proplutí plavebními komorami je pro veřejnost i provozovatele plavby bezplatné,“ sdělil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Pokračuje stavba nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice, která začala loni a umožní splavnění dalších sedmi kilometrů až do Hodonína. Jde o úsek, kde je tok přirozenou hranicí mezi Českem a Slovenskem. Komora překoná výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem Sudoměřice na Baťově kanále a hladinou Moravy.

Práce vyjdou na 340 milionů korun a lodí by mělo být možné doplout do Hodonína v roce 2026. Do roku 2030 se také počítá s tím, že na severu bude vodní cesta splavná až do Kroměříže.

Baťův kanál je dnes splavný na 54 kilometrech mezi Otrokovicemi a slovenskou Skalicí. Ročně jej navštíví okolo 85 tisíc lidí.