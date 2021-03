Stavbě dálnice z Hulína do Fryštáku stojí v cestě 330 stran námitek

Obstrukce. Tak hodnotí silničáři odvolání proti povolení dálničního úseku D49 z Hulína do Fryštáku, jehož výstavba se každým rokem zpožďuje. Většinu z nich podaly v únoru ekologické spolky blanketně, tedy bez obsahu, teď zaslaly plná znění.

„Jejich námitky jsou stejné, jaké podaly už v průběhu řízení. Stavební úřad se s nimi vypořádal, přesto je zase opakují. Je to jenom zdržování a obstrukce,“ zlobí se šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Podle něho je drtivá většina námitek neopodstatněných, odvolání (rozklady) jsou přesto velmi rozsáhlá. Ministerstvo dopravy jich obdrželo šest, z toho čtyři od spolků, dvě od občanů.

„Těchto šest rozkladů obsahuje dohromady 330 stran textu a nahlédneme-li do obsahu, klademe si otázku, co je skutečným cílem jejich podání,“ reagoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Ekologové tvrdí, že bylo stavební povolení vydáno ministerstvem dopravy nezákonně.

„V obsáhlém rozkladu především upozorňujeme, že ne všechny požadavky závazných stanovisek byly zahrnuty do podmínek povolení. Dále jsme ve spisu nenašli jedno stanovisko na ochranu před hlukem, dále k ochraně ovzduší, lesa či k průchodu dálnice přes přírodní park Hostýnské vrchy,“ vypočítal předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Ekologové požadují i motýlí směs

Napadá také to, že by na průhledných protihlukových stěnách neměly být siluety dravých ptáků, protože na ně ostatní ptáci nereagují, ale spíš barevné rozlišení.

„Už dlouhou dobu neděláme polepy ptáků, ale šrafování. Je to například u silnice ve Zlíně-Malenovicích,“ zmínil Chudárek.

Další námitka se týká toho, že silničáři nemají v podmínkách povolení nařízeno, aby nechali stěny u cesty obrůstat břečťanem. I v tomto případě jde ale podle Chudárka o běžný postup.

„Sázeli jsme popínavé rostliny už před více než 20 lety. Jsou to všechno zástupné problémy,“ je přesvědčený Chudárek.

Děti Země ve svém rozkladu například navrhují, aby byl součástí povolení tento požadavek: „Ke stavebnímu řízení předložit projekt vegetačních úprav, který bude kromě autochtonních (původních) druhů dřevin určených pro výsadbu obsahovat i výsadbu tzv. motýlí směsi, která bude složena z místních druhů travin.“

Prověřování námitek by mohlo zabrat měsíce

Ekologické spolky napadají i závazná stanoviska, která sloužila jako podklady pro vydání stavebního povolení. Ať už šlo o vyjádření hygieniků, lesníků nebo městských úřadů v Holešově či ve Zlíně.

Potíž je v tom, že by je měl prověřit jejich nadřízený orgán, což jsou často ministerstva a zabralo by to i několik měsíců.

Chudárek ale zmínil, že soud dal před časem za pravdu zlínskému krajskému úřadu, který po odvolání ekologů odmítl přezkoumávat stanoviska, na jejichž základě holešovská radnice povolila menší objekty, jež jsou součástí dálnice D49.

Spolky také navrhly, aby mezi podmínkami povolení bylo, že měření intenzity hluku během provozu proběhne do dvou let.

„Doporučili jsme také, aby byla vypracována nová hluková a rozptylová studie, které jsou z roku 2016, neboť vycházejí ze zastaralých dopravních intenzit a norem,“ doplnil Patrik.

Rozkladová komise ministerstva dopravy odvolání projedná a dá ministrovi coby odvolací instanci doporučení, jak by měl rozhodnout.

Pokud povolení zruší, dostanou se silničáři do složité situace, protože na podzim jim vyprší platnost závěrů z řízení EIA, kde se řešily dopady stavby na životní prostředí. Potom by řízení muselo běžet znovu, což by mohlo zabrat i rok či dva.

Na podzim se musí stavět, říkají silničáři

Podle Chudárka ekologickým spolkům právě o to jde. „Musíme do podzimu začít stavět,“ uvědomuje si Chudárek.

„Pokud by se stavební povolení zrušilo, bylo by to nesmírně složité. Sebralo by nám to hodně morálních sil, finančních prostředků i času,“ dodal Chudárek.

Silničáři opakují, že dálnice uleví Zlínu od osobní i nákladní tranzitní dopravy a bude sloužit také jako obchvat krajského města. Cestování ke slovenské hranici se navíc zrychlí.

Podle ekologických spolků ale není potřeba, takže ji dlouhodobě napadají. Nejčastěji kvůli výjimkám k zásahu do území zvláště chráněných živočichů, což se týkalo i křečka polního, jehož silničáři museli odstěhovat.

Dálnice D49 má spojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku a do slovenské Lysé pod Makytou.

ŘSD stavbu dálnice slavnostně zahajovalo v září 2008. Zdržel ji nedostatek peněz i zmíněné připomínky ekologů.