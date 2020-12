Silničáři mají povolení na D49 do Fryštáku, čekají však rozklad od ekologů

Na úsek dlouhý 16,4 kilometru je už dvanáct let podepsána smlouva se zhotovitelem a proběhly veškeré přípravné práce.

„Proti stavebnímu povolení lze bohužel očekávat podání rozkladu,“ uvedl na Twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Už při stavebním řízení se muselo ministerstvo dopravy popasovat se sedmi stovkami připomínek, které obdrželo také od nespokojených lidí či ekologických organizací. Jejich cílem je, aby se cesta nestavěla.

Úsek chce ŘSD začít stavět příští rok. Pokud by se to podařilo, mohl by být uveden do provozu v roce 2023. Náklady činí téměř 5,6 miliardy korun bez DPH.

Proti vzniku dálnice dlouhodobě bojují někteří ekologové. Například spolek Egeria podal několik žalob. Zpochybňoval mimo jiné výjimky vydané pro stavbu dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták.

Ministerstvo životního prostředí povolilo kvůli stavbě zásahy do přirozeného prostředí čmeláků, čolků, raků, žab, netopýrů, bobra, medvěda, rysa, vlka a vydry.

Spolek se nejprve obrátil se žalobou ke Krajskému soudu v Brně, který ji předloni zamítl. Následovala kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud loni vyřešil stejným způsobem.

Ostravský krajský soud zase loni zamítl žalobu spolku Egeria na neplatnost stanoviska pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) týkajícího se D49.

Stavbu je potřeba zahájit příští rok

Platnost EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, u D49 Hulín - Fryšták skončí po pěti letech příští rok. Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě proto nedávno navrhlo prodloužit pětiletý limit u prioritních staveb včetně D49 na sedm let.

„Máme velkou obavu [...], že se můžeme dostat do situace, že v listopadu příštího roku nebudeme mít pravomocné stavební povolení a jsme úplně na začátku. EIA znamená, že bychom se dostali až do úrovně územních řízení. Byli bychom vystaveni začátku projekčních prací, protože to by nás posunulo o pět let zpátky,“ řekl ČTK předseda sdružení Libor Lukáš.

„Kdyby se to prodloužilo na sedm let, tak získáváme nějaký čas pro to vyřízení de facto rozkladu proti stavebnímu povolení,“ řekl generální ředitel ŘSD Mátl.

V případném přijetí novely zákona prodlužující platnost EIA pro prioritní dopravní stavby však po konzultaci se zástupci ministerstva pro životní prostředí spatřuje výrazné riziko.

„Zákon byl velmi složitě a dlouze projednáván s Evropskou komisí a byla vydefinována platnost pěti let. Já se obávám, kdybychom to nějakým způsobem legislativně měnili, že by to mohlo mít teoreticky i dopad do dalších projektů a Evropská komise by nám teoreticky mohla odčerpat i finanční prostředky, které nám na stavby těchto dálnic dala,“ uvedl Mátl.

Jde podle něj právě o 11 rozestavěných nebo dokončovaných úseků dálnic. Dal by proto přednost projednání novelizace s Evropskou komisí.

Dálnice D49 má spojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku a do slovenské Lysé pod Makytou.

ŘSD stavbu dálnice slavnostně zahajovalo v září 2008. Zdržel ji nedostatek peněz i zmíněné připomínky ekologů.