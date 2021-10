Lidé utíkají na venkov, sehnat pozemek v obci blízko města je nemožné

„Lidé se ptají na opuštěné domy, volné parcely a vůbec na možnost bydlet u nás. Já jim neustále říkám, že nic volného k dispozici není,“ popsal Popelka.

Do obce na hranici se Slovenskem přitom nevolají jen Češi. O bydlení ve Strání mají zájem rovněž Slováci z nedalekého Nového Města nad Váhem, Trenčína a dalších míst, odkud je to často jen půlhodinová cesta. „Nemohu říct, že mě zájem lidí otravuje. Naopak, těší mě. Rádi bychom přivítali nové obyvatele, nám jde ale především o to, aby u nás zůstávali mladí,“ zmínil Popelka.

Obec nedávno vybudovala lokalitu Nová hora a parcely pro 23 domů se rychle vyprodaly. Ceny za metr čtvereční byly dvě.



Kdo písemně potvrdil, že do tří let získá stavební povolení a do šesti postaví a zkolauduje nový dům, zaplatil za metr čtvereční 300 korun. Kdo s podmínkou nesouhlasil, uhradil dvojnásobek.



„Nakonec nebylo co řešit. Všichni se nám ‚upsali‘, že v novém domě budou bydlet do šesti let,“ uvedl Popelka. „Možná se tři sta korun za metr čtvereční může zdát málo, ale mladí mají dnes na rozjezd mnohem těžší podmínky než dřív, kdy pro ně existovaly nevratné půjčky. Takto máme jistotu, že nám neutečou do města,“ vysvětil.

Mezi obce, kde rychle přibývají nové možnosti k výstavbě nových rodinných domů, patří také Dolní Němčí. I když obec připravuje čtyřicet nových míst ke stavbě ve dvou prosluněných lokalitách Vinohradská a Polní, stále to nestačí. „Mohli bychom prodat třeba i sto pozemků. Lidé volají, píší e-maily, někdy přijímám za měsíc dvacet i víc dotazů s prosbou o prodej míst ke stavbě,“ sdělil starosta František Hajdůch.

Dolní Němčí utratí do konce letošního roku za pořízení nových rozvodů plynu, vody, kanalizace a komunikací rekordních 25 milionů korun. I když v Polní ještě zůstává v nabídce pět z 21 parcel, starosta o jejich prodeji nepochybuje. Většinu pozemků ke stavbě získali místní lidé, jimž obec zaručila předkupní právo výměnou za odprodej soukromých parcel.

V obcích poblíž Zlína jsou možnosti k dalšímu rozšiřování téměř vyčerpané, a pokud se někde objeví, naráží na často neúměrně zdlouhavá jednání o změnách územních plánů. To se týká například Hvozdné, která patří společně s Březnicí, Lukovem, Štípou, Želechovicemi a Vizovicemi mezi velmi žádané lokality. Řešení, jak alespoň částečně ukojit hlad po nových stavbách, tam nalezli ve společné dohodě s majiteli soukromých parcel.

Další možností jsou opuštěné domy

„Aktuálně žádnou lokalitu k výstavbě rodinných domů nemáme, ale jedna nová ulice u nás přece jen vznikla. Jmenuje se Slunečná a vede k zatím třem rozestavěným domům na soukromých pozemcích,“ podotkl hvozdenský starosta Josef Říha. Obec získala pozemky k výstavbě příjezdové silnice darem, náklady na zasíťování uhradili majitelé domů.



„Uvidíme, co přinese chystaná změna územního plánu. Zájem lidí stavět ve Hvozdné nepolevuje, týdně pravidelně odpovídám v průměru na čtyři dotazy,“ podotkl Říha. Podobná situace panuje rovněž v okolí Uherského Hradiště, Kroměříže a Vsetína.

Samostatnou kapitolou jsou neobydlené domy. V Uherském Ostrohu jich mají bezmála 200 a v případě stržení by mohly vytvořit místo k nové výstavbě. Tuto formu řešení rovněž podporují i městské dotace z fondu rozvoje bydlení. Další podporou je rekonstrukce opuštěných objektů a výstavba na historicky zasíťovaných prolukách.

„Tuto možnost jsem využil i já, když se mi podařilo pořídit si pozemek velký zhruba 400 metrů čtverečních. A není to zdaleka nejmenší pozemek v Ostrohu, na kterém nyní probíhá výstavba pro individuální bydlení,“ uvedl místostarosta Michal Janečka. Trend je však takový, že lidé vyhledávají spíše větší stavební pozemky.