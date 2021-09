Byt za cenu rodinného domu, ceny realit ve Zlínském kraji strmě rostou

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Celkem tedy vyjde na šest milionů, za což byste před pěti lety koupili novostavbu rodinného domu ve Zlíně v developerském projektu,“ uvedl realitní makléř Michal Malaník (RE/MAX).

Byt 3+1 v ulici Na Honech na sídlišti Jižní Svahy, který má 68 metrů čtverečních a je v domě před revitalizací a se starými okny, stál loni tři miliony korun. Nyní se našel kupec za 3,8 milionu korun. A i tady bude potřeba proměna interiéru.

Dva aktuální příklady z praxe ukazují, jak výrazně a neustále rostou ceny bytů ve Zlíně a okolí. Podle údajů společnosti Bezrealitky.cz se průměrná cena starších bytů ve Zlínském kraji ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila o 29 procent. Metr čtvereční tady stojí průměrně 52 445 korun.

„Ceny starších domů a bytů nepřestávají růst a přinášejí s sebou nové rekordy. Růst podporuje inflace i materiálová krize. Přesto data naznačují, že by se mohl v následujících měsících alespoň trochu zpomalit,“ sdělil ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer.

Podobně to vidí i další lidé z praxe. „Podle mě ceny vystoupaly tak vysoko, že další nárůst už nebude tak strmý. Mnoho lidí už je nyní výrazně limitováno penězi,“ naznačil Tomáš Kocourek, který působí na realitním trhu na Valašsku.

„První inzerce od samoprodejců bývá často přestřelená. Řada z nich vidí, jak to na trhu vypadá, zkouší vydělat co nejvíc a někdy mají velké oči. Ale záleží na poptávce, za atraktivní lokalitu si lidé klidně připlatí,“ podotkl Roman Krejbich z uherskohradišťské pobočky RK Sting.

Podle makléřů je nárůst opravdu enormní, za dva roky se ceny bytů zvýšily o přibližně 70 procent. Majitele bytů navíc nic nenutí k tomu, aby zlevnili. Klidně drží prázdnou nemovitost v nabídce několik měsíců a čekají na kupce, který splní jejich finanční představu.

Vrací se vícegenerační bydlení

„Pokud se někdo stěhuje z Prahy nebo Brna do Zlína a potřebuje rychle sehnat bydlení, tak pro něj není problém zaplatit za byt víc, než je tady zvykem. V metropoli by totiž jen za garsonku dal 4,5 milionu, za což si ve Zlíně pořídí bez problémů byt,“ zmínil Malaník.

Řada lidí se ale z finančních důvodů do pořízení vlastních domů příliš nežene. Do módy se tak vrací vícegenerační bydlení. „Někteří starší lidé také nechávají svůj velký dům mladým a jdou do bytu ve stejné vesnici. V Halenkově teď budeme stavět malometrážní byty, které se takto dají využít,“ poznamenal Malaník.

V řadě lokalit se ve velkém prodávají a renovují starší nemovitosti, které dlouhé roky ležely ladem. Ty pak míří do prodeje i pronájmu. „Jde hlavně o starší domy na vesnicích, kterých je na Slovácku hodně. Pro dost lidí je ekonomicky přijatelnější koupit si barák na vesnici s dobrou dostupností do města a ten pak opravit než si pořídit novou nemovitost,“ řekl Krejbich.

Ceny pozemků letí nahoru

Materiály z těchto starých obydlí mnohdy najdou další využití. „Lidé si to rozebírají, každý trám se jim hodí. Dřevo, kámen, cihly a další materiály se dají recyklovat a použít,“ uvedl Kocourek, podle něhož takové chování souvisí s razantním nárůstem cen ve stavebnictví.

Zdražování se bude zřejmě v nejbližší době týkat také nájemního bydlení. „Více než rok trvající pokles se zastavil a ceny v současnosti opět začínají velice opatrně růst. Po roční pauze se pravděpodobně o nájemní byty opět začnou ve velkém zajímat vysokoškolští studenti,“ poznamenal Meyer.

Samostatnou kapitolou pak jsou pozemky pro stavbu rodinných domů. Ve Zlíně už metr čtvereční na zajímavém místě vyjde klidně na 6 až 8 tisíc korun.



„A třeba údolí Velkých Karlovic je pro řadu tamějších obyvatel finančně nedostupné, pozemek si už těžko koupí. Naopak lidi ze Zlína do toho půjdou, dva tisíce korun za metr čtvereční je pořád levnější cena než v krajském městě,“ dodal Malaník.