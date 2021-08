Zlín ukázal podobu nové čtvrti v centru, budou v ní byty, hala i muzeum

Nová podoba plochy pod sportovní halou vychází z urbanistické soutěže, jejíž výsledky nyní město představilo.

Podle vítězného návrhu bude prostor zastavěný několika domy, z nichž spodní dva budou určeny zejména kancelářím, střední tři řady po dvou objektech budou sloužit hlavně bydlení a v horní části by mohla vzniknout menší sportovní hala a muzeum veteránů. Mělo by jít dohromady o novou, samostatně fungující městskou čtvrť.

„Vítězný návrh považujeme za zdařilý a vhodně navazující na baťovskou zástavbu. Muzeum veteránů umisťuje do blízkosti stávající i nově navržené cvičné sportovní haly a vytváří předpoklad pro vznik atraktivního veřejného prostoru,“ zhodnotil návrh náměstek primátora Pavel Brada, který má tuto oblast v kompetenci a byl v porotě soutěže.

„Zároveň dobře pracuje s rozmístěním jednotlivých objektů,“ podotkl náměstek. Když se celá plocha nově využije, měl by to být podle něho impulz k oživení celého centra města.

Nová sportovní hala je zatím navržena jako víceúčelová s tím, že na její střeše mohou být další sportoviště a v podzemí parkoviště. To má být i pod sousedním muzeem veteránů, které chce postavit podnikatel Ladislav Samohýl, jenž vlastní unikátní sbírku starých automobilů a hledá pro ni vhodné prostory.

„Zatím je to studie, pracujeme na tom,“ reagoval stručně Samohýl.

Domy pro bydlení s obchody i restauracemi

Pod halou a muzeem je navržena proluka, v níž bude cesta, která nahradí točnu městské hromadné dopravy. Její vozy do ní zabočí z Březnické ulice a potom z ní budou klesat dolů po stávající cestě po okraji čtvrti Letná. Pod prolukou budou tři řady bytových domů, v jejichž přízemí jsou navržené obchody, restaurace, kavárny.

„Z našeho pohledu by tady měly být klasické funkce města, primárně tedy ve vysokém procentu bydlení,“ zmínil architekt Luděk Šimoník z architektonické kanceláře AXXI, jejíž návrh v soutěži zvítězil.

Spodní dva domy, které budou největší, by pak měly sloužit zejména administrativě.

„Chtěli jsme, aby se tak území scelilo a mohlo žít 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Měla by to být samostatná čtvrť,“ nastínil Šimoník.

„Vycházíme z toho, že pokud tam bude nějaká aktivita, ale lidé tam nebudou žít, fungovat to nebude. Proto jsme se tam snažili dostat v rozumné míře co nejvíce lidí. Více by pak mělo žít i sousední náměstí Práce,“ nastínil architekt.

Tisíc parkovacích míst se schová do podzemí

Území podle něj sice bude zastavěno více než okolí, ale půjde o podobný princip, jaký je u čtvrtí baťovských domků. „Vzhledem k tomu, že jde o princip separovaných domů, tak tam potřebujete dostat určité množství lidí, aby vytvořili komunity a celá oblast mohla ekonomicky či sociálně fungovat,“ zmínil.

„A aby se tam stavět vyplatilo, potřebujete plochu vytěžit namaximum. Dotváříme to zelení ve vnitrobloku, která dokáže výrazně regulovat teplotu, i dalšími věcmi.“



Podle Brady by měly služby sloužit i lidem ze sousední čtvrti Letná, kde je jich nedostatek.

Část u křižovatky ulic Mostní a Březnická je otevřená s ohledem na protilehlý park. Architekti tam navrhli stromy, ale také dlažbu stejné barvy pro cestu, chodníky i plochu kolem domů, aby prostor působil jednolitěji. Počítají i s tím, že město chce příští rok křižovatku přestavovat.

Pod domy pro byty i kanceláře mají být podzemní parkoviště. Celkem je na celém území navrženo asi tisíc podzemních stání, z nich má být zhruba polovina pod novou halou a muzeem veteránů, ty by měly sloužit i veřejnosti.

Uzavření urbanistické soutěže je prvním krokem k proměně celé plochy. Vítěz by měl postupně po dohodě s městem zpracovávat podrobnější studie, zejména regulační plán území, který bude řešit objemy, výšky a polohy domů.

Město bude shánět investory

Může také přesněji definovat, jak budou vypadat. Současný návrh tak nemusí být definitivní a zřejmě ještě dozná dílčích změn.

„Domy se dají mírně zmenšovat, nastavili jsme u nich nějakou výšku, o níž si myslíme, že je adekvátní. Když se ale změní třeba o metr, nepůjde to příliš poznat,“ uvažuje Šimoník.

V další fázi bude hodně záležet na městu, co přesně bude požadovat. Samo by se do výstavby všech budov pouštět nechtělo.

„Principem je, aby se prostor kvalitně využil a aby nevznikaly plány na jeho zástavbu nahodile. Stanovíme si plán, do něhož se budou jednotlivé záměry vkládat jako puzzle,“ naznačil Brada.

„Řekneme, co postaví město. Potom na zbývající části můžeme vypsat investorskou soutěž. Investor dostane regulativy, aby věděl, co tam bude moci postavit,“ vysvětlil.

Brada nechtěl zatím mluvit o termínech, kdy by se 2,6 hektaru plochy mohlo začít měnit. Bude to spíše v řádech let, nejblíže výstavbě je teď zřejmě muzeum veteránů. S územím mělo dřívější vedení radnice jiný záměr. V roce 2011 se tam například počítalo s výstavbou komerčního centra, z čehož ale nakonec sešlo a město pozemky vykoupilo.