Zlín počítá s přestavbou frekventované křižovatky, začít může za rok

Zlínští radní na svém zasedání schválili zpracovatele projektové dokumentace, což je další krok, který povede k uskutečnění záměru.

„Rada potvrdila závěry výběrové komise, časový výhled zůstává stejný,“ nastínil městský radní pro dopravu Michal Čížek.

Radnice chtěla s přestavbou původně začít v roce 2018. Před koncem loňského roku platil termín zahájení 2021 nebo 2022. Ten by se zatím měnit neměl.

„Je to strategická stavba, město by na to mělo uvolnit prostředky. Musíme ale počkat na to, co udělá současná situace s ekonomikou,“ podotkl Čížek.

Zdržení nastalo mimo jiné i kvůli tomu, že město muselo koupit podzemní chodbu, která vede pod Mostní ulicí. Od správce konkurzní podstaty zkrachovalého podniku Svit ji získalo za 4,5 milionu korun. Vyztužilo ji, aby nehrozilo, že se během oprav či po nich propadne.

Další potíží byl nedostatek peněz. Zlín počítal s evropskými dotacemi z Integrovaného programu rozvoje území, tento zdroj však vyschl.

Na opravu křižovatky, která by odhadem měla přijít až na 80 milionů korun, bude muset zřejmě najít dostatek vlastních peněz.

„Pokud půjdou využít i nějaké dotace, zkusíme o ně zažádat,“ řekl Čížek.

Minulé vedení radnice také vypovědělo smlouvu původně vybrané projektové firmě, proto současné vedení muselo vybrat novou, která na původní práci naváže.

Přibudou semafory

Projekt počítá s narovnáním Mostní ulice, která se napojí na Březnickou ulici v úrovni odbočky k hotelu Moskva. Na křižovatce přibudou odbočovací pruhy a především semafory.

Dnes mívají v dopravních špičkách řidiči problém odbočit z Mostní ulice do centra, protože v Březnické ulici, která slouží jako jeden z hlavních výjezdů z města směrem na Uherské Hradiště, bývá hustý provoz.

„Dopravní uzel nejde jinak upravit než narovnáním Mostní ulice. Zkoušeli jsme různé varianty, ale policie se k nim vyjadřovala negativně,“ zmínil Čížek.

Radnice původně chtěla zároveň upravit parkoviště u křižovatky a nad sousedící točnou městské hromadné dopravy. Celou oblast pod sportovní halou si ale nechá vyřešit odborníky v rámci architektonické soutěže, kterou chce zanedlouho vypsat.