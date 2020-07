Zlín vypisuje soutěž na prostor pod halou, může tam být i muzeum veteránů

Z bývalých doků v Hamburku se stává moderní čtvrť HafenCity pro bydlení i zábavu, žít v ní má dvanáct tisíc obyvatel. Projekt vznikl pod vedením někdejšího hlavního městského architekta Petera Gera, který je rodákem z Bratislavy.

Zlínu přislíbil, že by usedl v porotě, jež bude hodnotit návrhy vzešlé z urbanistické soutěže, jejíž vypsání zlínští radní schválili na využití prostoru pod sportovní halou, vedle ulic Březnická a Mostní a čtvrti Letná.

„Naším cílem je vybudovat funkční novou čtvrť, která přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel celého města i čtvrti Letná,“ nastínil náměstek pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

„V dané lokalitě bychom chtěli vytvořit nový veřejný prostor, navrhnout sportovní, kulturní, bytové i obchodní plochy, aby byl prostor atraktivní po celý den.“

Radnice se před pár měsíci ptala veřejnosti v anketě, co by na ploše o rozloze 2,5 hektaru mohlo být. Přišly jí návrhy na velký parkovací dům, malometrážní byty, akvapark či muzeum veteránů.

Až na akvapark, který by podle Brady v budoucnu mohl být spíše v areálu městských lázní, by zbývající možnosti měly být podkladem pro vypsání soutěže. Městu se zvláště zamlouvá muzeum veteránů podnikatele Ladislava Samohýla.

„Pokud bude zájem ze strany investora, tak by to vhodně a atraktivně doplnilo centrum města,“ míní Brada. „V dosahu střední Moravy by taková věc neměla konkurenci, podpořila by turistický ruch.“

Samohýl vlastní unikátní sbírku veteránů, která čítá téměř 300 aut a 150 motorek. Potřeboval by pro ně minimálně šest tisíc metrů čtverečních ploch, z toho asi polovinu pro velké zatížení.

„Potřebuji nějaké kvantum plochy a parkování. Pokud to nebude v symbióze, tak to nemá smysl řešit. Současně nebudu stavět na cizím pozemku a nepůjdu do nájmu,“ sdělil Samohýl. „Jsem zvědavý, jak to vyřeší.“

Hodnota jeho sbírky jde do stovek milionů korun, má v ní perly mezi veterány. Nejstarší je Mercedes-Benz Parcifal z roku 1902, jediný exemplář na světě. Unikátní je série deseti starých vozů Bugatti. Samohýl, který před lety plánoval pro svou sbírku opravit 91. budovu v baťovském areálu, o muzeu jednal se zástupci města už dříve, zatím bez konkrétního výstupu.

„Na radnici mají mé návrhy a studie,“ upozornil Samohýl.

Podle Brady město nechtělo řešit muzeum jako solitérní objekt, ale čekalo, až bude součástí širšího záměru, což se děje právě teď.

V létě Zlín představí návrh na proměnu Velkého kina

V rámci Zlína jde o zastavění jedné z největších ploch v centru za poslední dobu, srovnatelná může být jen proměna náměstí Míru. Podle Brady může spolu s opraveným Velkým kinem vzniknout velmi atraktivní oblast.

„V budoucnu bude velkým impulzem pro rozvoj města a magnetem pro lidi,“ myslí náměstek primátora.

To bude ale ještě pár let trvat. Pokud jde o kino, radnice chce představit vítězný návrh z architektonické soutěže v průběhu léta.

U soutěže na prostor pod halou je časový harmonogram následující: soutěž bude vyhlášena v září, její vyhodnocení v prosinci. Vítězný návrh radnice ukáže v roce 2021. S první výstavbou by se mohlo začít o rok později.

Urbanistická soutěž by měla určit, jaké využití budou mít jednotlivé plochy a co by na nich mohlo vyrůst. Mělo by jít o veřejný prostor, kolem něhož vyrostou stavby. Městské i soukromé.

Využití pozemků už by si měl vždy řešit investor dané stavby. Kromě muzea by neměl chybět parkovací dům nebo kryté sportoviště. Takové požadavky budou v zadaní soutěže.

„Moderní parkovací dům chybí centru města i čtvrti Letná,“ upozornil Brada.