Centrum Fabrika se ve Zlíně začne stavět příští jaro, budou v něm i byty

Investorská společnost Cream projekt přepracovala tak, aby rozšířila jeho náplň – kromě obchodů a sportovišť v něm nově budou také byty a některé tělocvičny se upraví tak, aby se v nich mohly pořádat kulturní akce, například koncerty.

„Obchod nebude primární funkce Fabriky, bude to kulturní, obchodní, sportovní a společenské centrum. Doba standardních obchodních center je pryč, lidé své chování mění,“ uvedl ředitel firmy Cream Martin Jarolím.

Souvisí to i s tím, že lidé stále více nakupují přes internet, k čemuž přispívá také současná situace s koronavirem.

„S ohledem na to, co se děje na trhu, uvažujeme tak, že to nejpodstatnější, po čem budou lidé toužit, bude setkávání. A pro to, aby se mohli potkávat, nestačí jen obchody. Proto jsme do projektu přidali kulturní akce a funkci bydlení,“ vysvětlil Jarolím.

Firma Cream centrum Fabrika chystá už přes deset let a průběžně jeho náplň mění, v původní variantě se například nepočítalo se sportovišti a dnes je v jeho horní části navržená i ledová plocha.

Zahrnuje také zábavní část pro rodiny s dětmi, relaxační zóny a prostory pro vzdělávací instituce. V okolí vznikne náměstíčko s vodními plochami, zvelebí se chodníky a příjezdové cesty.

Fabrika také změní dopravní situaci v této části města, počítá se v ní se zhruba tisícovkou parkovacích míst. Kolem 600 bude v centru, zbytek v novém parkovacím domě.

Křižovatku u výjezdu z autobusového nádraží ve Vodní ulici nahradí kruhový objezd, město by s úpravami chtělo začít letos v létě. Opodál by se pak měl začít stavět dopravní terminál, který je součástí modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic.

Fabrika, jejíž výstavba by měla trvat dva roky, vyroste na místě, kde dříve stávaly původní baťovské budovy číslo 24, 25 a 26. Přestože památkáři s jejich demolicemi nesouhlasili, šly k zemi.

Památkáři měli výhrady i k výstavbě Fabriky. Nedali k ní souhlas, protože podle nich příliš naruší zdejších charakter zástavby s továrními budovami, které jsou rozdělené cestami.

Vadí jim, že proluky mezi třemi plánovanými budovami jsou zastavěné, byť ne úplně. Závazné stanovisko však vydává odbor kultury a památkové péče zlínského magistrátu, podle něhož prostor takový investorský počin unese.