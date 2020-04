Sezona na Baťově kanále začíná s obavami, Povodí Moravy chce pomoci

V turistickém ruchu se počítá každý den. Každý měsíc bez provozu pak znamená obrovskou ztrátu. Podnikatelé na Baťově kanále mají připravené výletní lodě, kanoe, motorové čluny i hausbóty. Ještě před týdnem předpokládali, že letošní sezona kvůli koronaviru příliš optimistická nebude. Po čtvrtečním rozhodnutí vlády jsou klidnější.

„Přes noc se spousta věcí změnila. Rozvolnění opatření a posunutí o dva týdny je pro nás velmi významné, sezoně to může pomoct. I když pravdou je, že o školní zájezdy a organizované skupiny na výletních lodích, které pro řadu provozovatelů znamenají velkou část příjmů, jsme definitivně přišli,“ prohlásil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Hlavní sezona se na kanále rozjede 1. května a letní režim, kdy jsou plavební komory obsluhované a otevřené celý týden, potrvá už od poloviny května a až do konce září, navíc se k tomu přidají i první dva víkendy v říjnu.

„Všechny náklady na provoz, obsluhu a údržbu zdymadel zajistíme z vlastních zdrojů tak, aby provozovatelům plavby nevznikly žádné dodatečné náklady. Komorování budou mít po celou dobu provozu zdarma,“ popsal plán na pomoc provozovatelů plavby a podporu rekreace na Baťově kanále generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zatímco loni tak letní režim trval 79 dní, letos bude o 40 dní delší.

V posledních letech se počty návštěvníků na vodě, v kempech a restauracích i včetně cyklistů pohybují kolem 90 tisíc. Každou plavební komorou projede za sezonu více než 3 500 lodí.

Jaká čísla budou platná pro letošní rok, neumí provozovatelé odhadnout. „Květnové rezervace zákazníci zrušili, rušili také měsíc červen a Slováci celou sezonu, protože sami nevědí, jak to bude. Ale věříme, že to nakonec nebude tak hrozné,“ poukázal Michal Hampala, který provozuje půjčovnu v přístavu ve Spytihněvi.

Povodí Moravy také podnikatelům, kteří o to požádají, nabízí odklad splátek nájemného za pronajaté pozemky až do konce roku 2020. Pokud by to vývoj letošní hlavní rekreační sezony vyžadoval, je státní podnik připravený hledat i další formy pomoci.

„I přesto, že tato připravovaná podpora podnikatelů a rodinné rekreace bude Povodí Moravy stát nemalé finanční prostředky, věřím, že má smysl,“ poznamenal Gargulák.

Největší propad bude ve skupinových plavbách

Ještě v minulém týdnu bylo možné, aby si motorový člun vzali pouze členové rodiny nebo maximálně dva lidé. Teď už je povoleno, aby se po vodě plavilo dohromady deset lidí. Stejný počet se může společně pohybovat na cyklostezce.

Provozovatelé ale musejí stále hlídat dodržování hygienických opatření, jako je zajištění pravidelné dezinfekce lodi, předávání plavidla ve venkovních prostorách a podobně.

O dva týdny dříve, tedy už od 25. května, mohou zájemci i na pravidelné výletní plavby na velkých lodích. Původně platil termín 8. června s tím, že na loď může 50 osob. Ve změněném nařízení zatím počet osob není upřesněný a bude známý až v dalších dnech. Otázkou ale zůstává, jaký zájem ze strany veřejnosti vlastně bude.

Právě ve skupinových plavbách na lodích, které svezly desítky návštěvníků, očekávají majitelé největší propad. Ztráta může dosáhnout až dvou milionů korun, pro některé provozovatele mohou příjmy klesnout až o 70 procent.

Běžně jsou totiž výletní lodě zaplněné už od května, kdy přijíždějí školáci, firmy, různé kluby a skupiny. Oblíbené jsou tematické plavby spojené s prohlídkou památek kolem Baťova kanálu, s ochutnávkou vína, cimbálovou muzikou a podobně. Větší zájem o ně čekají podnikatelé spíše až na podzim.

K lepšímu se změnilo i nařízení související s používáním veřejného sociálního zařízení. V tom viděli provozovatelé velký problém, protože by návštěvníkům na cyklostezkách i na vodě nemohli otevřít toalety a sprchy. Bártek ale předpokládá, že od 27. dubna bude tato služba, za dodržení přísných podmínek, zájemcům k dispozici.

Od 11. května se také otevřou venkovní posezení a zahrádky. Dosud mohli restauratéři kolem kanálu otevřít pouze výdejové okénko, ovšem bez možnosti zkonzumovat jídlo a pití přímo u občerstvení.

Přestože sezona bude nouzovým stavem poznamenaná, podnikatelé doufají, že propad nebude tak velký.

„Moc rádi k nám jezdí třeba Slováci a jejich pobyty jsme museli skoro ve sto procentech případů stornovat. Ale domácí zákazníci, kteří mají hausbót objednaný od května, už volali, že se těší a přijedou. Už se nám zaplnila i poslední volná místa v pozdějších termínech,“ dodal Martin Němec ze společnosti Kroměřížská plavební, která má své sídlo v přístavišti v Huštěnovicích.