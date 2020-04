Olomoucký kraj o krok posunul plán na prodloužení Baťova kanálu za miliardu

Rozhodnutí umožní zpracování podrobnějších studií a další přípravy investice.



„Je to první krok k tomu, aby záměr mohlo řešit ministerstvo dopravy a ministerstvo zemědělství. Díky memorandu očekávám, že bude zpracována studie proveditelnosti, která upřesní technické, finanční a ekologické aspekty záměru,“ přivítal výsledek hlasování krajských zastupitelů předseda odborné skupiny Moravské vodní cesty Tomáš Kolařík.

Diskuse kolem Baťova kanálu na posledním zastupitelstvu ale rozhodně nebyla harmonická. Část opozice upozorňovala, že na debatu o investici za více než miliardu korun není vhodná doba.

„V současné situaci, kdy se potýkáme s ekonomickými problémy, nemáme šanci takový projekt realizovat. I kdybychom problémy neměli, je otázkou, zda nám investice z hlediska cestovního ruchu vrátí to, co do ní vložíme,“ upozornila například senátorka a zastupitelka za Koalici pro Olomoucký kraj Jitka Seitlová.

Hejtman Ladislav Okleštěk v současnosti problém nevidí. „Nic nebrání tomu, abychom pokračovali v rozvoji kraje, to, že by nás zastavil nějaký koronavir, se doufám nestane. Baťův kanál je prospěšná stavba, pomůže rozšíření cestovního ruchu na Olomoucku,“ řekl.

Okleštěk argumentuje i tím, že podpisem memoranda se kraj nezavazuje k žádné investici.

„Podporujeme tím pouze to, že proběhnou další studie. Ani ty nebude pořizovat kraj!“ říká.

Olomouc je proti, i kvůli protipovodňovým opatřením

V případě podobných deklarací je však krajská opozice ostražitá. „Stejná situace byla u projektu Prostějov olympijský (spolek založený pro vybudování víceúčelové haly v Prostějově – pozn. red.). I to byl nejdřív závazek bez financování, poté z něj ale vyplynulo, že kraj se finančně podílet bude, a dnes jsou to desítky milionů, které do projektu plynou s velkou mírou nejistoty, jak vše probíhá a jaké budou přínosy pro region,“ podotkla Seitlová.

Ona i řada dalších zastupitelů z Koalice pro Olomoucký kraj či hnutí STAN se nakonec zdržela hlasování.

Vládnoucí krajskou koalici (ANO – ODS – ČSSD) při prosazování memoranda nezastavil ani fakt, že Olomouc, která má být spolu s Přerovem konečnou a klíčovou stanicí pro vodní turisty, se stavbou Baťova kanálu zásadně nesouhlasí.

Městští zastupitelé memorandum podepsat odmítli. „Projekt, tak jak je zatím koncipován, je v rozporu s přijatými protipovodňovými opatřeními, která město realizuje,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

V Olomouci se v současnosti buduje druhá ze čtyř etap úprav kvůli povodním, aktuálně se rozšiřuje a tím i rozmělňuje koryto Moravy ve středu města. V centru budou kolem řeky náplavky, jižněji po proudu už dříve dostala řeka zpět přírodní ráz.

Kanál naruší vazbu řeky s nivou, varuje expert

Jak vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka, Baťův kanál by na jihu Olomouce narušil vazbu mezi řekou a její nivou a „naboural“ také princip hotové ochrany proti povodním.

„Splavnění a stavby jako plavební komory, přístaviště nebo zdvihadla budou mít nezvratný negativní vliv na toky a navazující území, v Olomouci by došlo například ke změně charakteru již z veřejných prostředků zrealizované celé II A etapy a navazujících úseků Moravy i Mlýnského potoka,“ upozornil Loyka.

Povodí Moravy, jež je hlavním investorem protipovodňových opatření, na otázky MF DNES neodpovědělo. V dřívějším vyjádření olomoucký závod Baťův kanál podpořil.

„Rozvoj rekreační plavby od Kroměříže do Olomouckého kraje je z pohledu správce toku možný a není v konfliktu s plánovanými prvky protipovodňových opatření,“ napsal v roce 2016 ředitel závodu David Fína.

„Myšlenka prodloužení Baťova kanálu je na samém začátku a je ještě třeba zpracovat řadu analýz a studií, aby byly posouzeny všechny možnosti i přínosy a zápory,“ poukazuje také Kolařík.

Přerov plány na prodloužení vítá

Přerov naopak prodloužení Baťova kanálu vítá. Slibuje si od něj zvýšení turistického ruchu i zpestření života svých obyvatel. Svůj podpis pod memorandum chtějí připojit i města Kojetín a Tovačov nebo obce jako Lobodice, Blatec nebo Troubky. Tam všude mohou podle Kolaříka vznikat již nyní menší projekty.

„Pro vodáky by mohl být už od letošní sezony splavný úsek řeky Moravy z Olomouce do Kojetína. Budeme také podporovat vodní sporty, výstavbu loděnic, přístavišť, cyklostezek, kempů a dalšího užitečného zázemí pro turisty,“ shrnul.

Současná, 53 kilometrů dlouhá trasa Baťova kanálu vede ze Skalice do Otrokovic. Brzy se má protáhnout na 76 kilometrů díky jižnímu propojení do Hodonína a severnímu spojení s Kroměříží.

Studie prodloužení do Olomouckého kraje počítá se třemi etapami pro napojení Olomouce a čtvrtou pak pro Přerov. Trasa vede střídavě korytem Moravy a také Mlýnským náhonem, v případě Přerova Bečvou.