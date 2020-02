Andělé smrti v bílém: Monstrum Högel i heparinový vrah Zelenka

Jeho pacienti mu důvěřovali. Měl jim přece pomáhat. Ale on se nudil. Chtěl se „vytáhnout“ a proslavit se. A to se mu nakonec povedlo. Neblaze proslul jako největší poválečný masový vrah v Německu. Přitom ze začátku nic nenasvědčovalo tomu, že by se z Nielse Högela mělo stát vraždící monstrum.